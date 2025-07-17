SignauxSections
Wai Hong Lee

HP28 RSI 150SD HKD 927

Wai Hong Lee
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
252
Bénéfice trades:
179 (71.03%)
Perte trades:
73 (28.97%)
Meilleure transaction:
3 275.76 HKD
Pire transaction:
-962.92 HKD
Bénéfice brut:
29 838.26 HKD (35 632 pips)
Perte brute:
-15 000.46 HKD (25 493 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (948.14 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 424.34 HKD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.15%
Dernier trade:
43 il y a des minutes
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.67
Longs trades:
120 (47.62%)
Courts trades:
132 (52.38%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
58.88 HKD
Bénéfice moyen:
166.69 HKD
Perte moyenne:
-205.49 HKD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 776.54 HKD)
Perte consécutive maximale:
-3 175.29 HKD (7)
Croissance mensuelle:
3.78%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
3 175.29 HKD (1.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.48% (3 116.31 HKD)
Par fonds propres:
7.55% (15 602.35 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDSGD+ 14
GBPCHF+ 12
CADJPY+ 12
EURCAD+ 12
GBPAUD+ 11
EURAUD+ 11
EURCHF+ 11
USDSGD+ 11
AUDCHF+ 11
USDCHF+ 10
CADCHF+ 10
USDJPY+ 9
EURJPY+ 9
AUDJPY+ 9
GBPUSD+ 9
NZDCAD+ 8
AUDNZD+ 8
NZDSGD+ 7
EURUSD+ 7
GBPJPY+ 6
EURGBP+ 6
GBPCAD+ 6
AUDUSD+ 6
NZDUSD+ 5
GBPNZD+ 5
NZDCHF+ 5
USDCAD+ 4
EURSGD+ 4
CHFJPY+ 4
EURNZD+ 4
NZDJPY+ 3
AUDCAD+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDSGD+ 229
GBPCHF+ 59
CADJPY+ 79
EURCAD+ 120
GBPAUD+ 108
EURAUD+ 19
EURCHF+ 115
USDSGD+ 63
AUDCHF+ 126
USDCHF+ 93
CADCHF+ 90
USDJPY+ 60
EURJPY+ 68
AUDJPY+ 52
GBPUSD+ 80
NZDCAD+ 6
AUDNZD+ 46
NZDSGD+ 55
EURUSD+ 43
GBPJPY+ 36
EURGBP+ 32
GBPCAD+ 25
AUDUSD+ 36
NZDUSD+ 51
GBPNZD+ 27
NZDCHF+ 68
USDCAD+ 28
EURSGD+ 30
CHFJPY+ 27
EURNZD+ 0
NZDJPY+ 18
AUDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDSGD+ -1.7K
GBPCHF+ 389
CADJPY+ 621
EURCAD+ -539
GBPAUD+ -3.3K
EURAUD+ 422
EURCHF+ 1.2K
USDSGD+ -621
AUDCHF+ 861
USDCHF+ 313
CADCHF+ 1K
USDJPY+ 1.2K
EURJPY+ -101
AUDJPY+ 883
GBPUSD+ 565
NZDCAD+ 39
AUDNZD+ 1.1K
NZDSGD+ 966
EURUSD+ 565
GBPJPY+ 683
EURGBP+ 289
GBPCAD+ 487
AUDUSD+ 455
NZDUSD+ 661
GBPNZD+ 755
NZDCHF+ 533
USDCAD+ 613
EURSGD+ 600
CHFJPY+ 611
EURNZD+ 39
NZDJPY+ 443
AUDCAD+ 447
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 275.76 HKD
Pire transaction: -963 HKD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +948.14 HKD
Perte consécutive maximale: -1 776.54 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

