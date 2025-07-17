Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live14 0.00 × 2 MonetaMarkets-Live 6 0.00 × 2 Exness-Real11 0.00 × 1 DooFintech-Live 5 0.00 × 28 ForeignExchangeClearingHouse-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 Tradestone-Real-1 0.00 × 1 TitanFX-05 0.00 × 2 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 2 PurpleTradingSC-03Demo 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live11 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 5 VantageInternational-Live 9 0.00 × 4 Exness-Real14 0.00 × 6 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 BDSwissSC-Real05 0.00 × 3 FXCM-AUDReal01 0.00 × 2 TitanFX-03 0.00 × 1 EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 4 AdmiralsGroup-Live3 0.00 × 2 TickmillEU-Live 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 6 FTMO-Server3 0.00 × 9 Pepperstone-Edge07 0.00 × 4 230 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou