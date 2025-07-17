SignauxSections
Juan Carlos Gonzales Barrios

BOTradingFX02

Juan Carlos Gonzales Barrios
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 74%
FBS-Real-7
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 954
Bénéfice trades:
2 712 (68.58%)
Perte trades:
1 242 (31.41%)
Meilleure transaction:
1 213.90 USD
Pire transaction:
-100.98 USD
Bénéfice brut:
12 081.07 USD (176 450 pips)
Perte brute:
-6 317.37 USD (219 517 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (16.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 511.57 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
98.52%
Charge de dépôt maximale:
124.49%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
764
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
6.17
Longs trades:
2 065 (52.23%)
Courts trades:
1 889 (47.77%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
1.46 USD
Bénéfice moyen:
4.45 USD
Perte moyenne:
-5.09 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-934.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-934.00 USD (15)
Croissance mensuelle:
18.65%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
934.00 USD (10.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.08% (299.29 USD)
Par fonds propres:
50.53% (16 754.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1598
USDJPY 1245
EURUSD 507
CADJPY 275
GBPJPY 191
EURJPY 104
USDCHF 32
archived 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 2.4K
USDJPY 568
EURUSD 662
CADJPY 186
GBPJPY 194
EURJPY 100
USDCHF 273
archived 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -13K
USDJPY -18K
EURUSD -13K
CADJPY -120
GBPJPY 4.1K
EURJPY 3.1K
USDCHF -4.7K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 213.90 USD
Pire transaction: -101 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +16.47 USD
Perte consécutive maximale: -934.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live14
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 28
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 4
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 6
FTMO-Server3
0.00 × 9
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
230 plus...
Trading automatizado

Temporalidad: 5M y 15M

Pares Operados: EURUSD y GBPUSD

Aucun avis
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 03:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 03:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BOTradingFX02
30 USD par mois
74%
0
0
USD
34K
USD
13
99%
3 954
68%
99%
1.91
1.46
USD
51%
1:200
