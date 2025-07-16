SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Semesta ZFX
Suparma Suparma

Semesta ZFX

Suparma Suparma
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 175%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
514
Bénéfice trades:
439 (85.40%)
Perte trades:
75 (14.59%)
Meilleure transaction:
210.40 USD
Pire transaction:
-84.77 USD
Bénéfice brut:
6 428.46 USD (11 425 231 pips)
Perte brute:
-1 101.61 USD (867 155 pips)
Gains consécutifs maximales:
156 (3 066.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 066.08 USD (156)
Ratio de Sharpe:
0.71
Activité de trading:
88.62%
Charge de dépôt maximale:
49.87%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
85
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
17.33
Longs trades:
283 (55.06%)
Courts trades:
231 (44.94%)
Facteur de profit:
5.84
Rendement attendu:
10.36 USD
Bénéfice moyen:
14.64 USD
Perte moyenne:
-14.69 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-211.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-211.41 USD (9)
Croissance mensuelle:
5.53%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
307.37 USD (3.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.02% (307.37 USD)
Par fonds propres:
76.16% (4 770.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 373
XAUUSD 140
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 5.5K
XAUUSD -164
GBPJPY -21
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 11M
XAUUSD -4.8K
GBPJPY -313
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +210.40 USD
Pire transaction: -85 USD
Gains consécutifs maximales: 156
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +3 066.08 USD
Perte consécutive maximale: -211.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Follow us for more better results
Aucun avis
2025.09.21 13:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 22:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 00:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 06:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 01:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 20:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 17:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.