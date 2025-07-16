Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 8 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 easyMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 KuberaCapitalMarkets-Server 0.15 × 656 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 ICMarketsSC-MT5 1.07 × 3424 Exness-MT5Real8 1.28 × 452 CapitalPointTrading-MT5-4 1.43 × 28 ICMarketsAU-Live 1.45 × 155 Exness-MT5Real17 1.59 × 22 VantageInternational-Live 4 1.67 × 3 Exness-MT5Real7 1.71 × 76 90 plus...