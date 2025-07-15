SignauxSections
Ni Kadek Petikratmini

Gold Pro Minerva

Ni Kadek Petikratmini
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1305 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
236
Bénéfice trades:
183 (77.54%)
Perte trades:
53 (22.46%)
Meilleure transaction:
5.13 USD
Pire transaction:
-11.91 USD
Bénéfice brut:
277.44 USD (95 147 pips)
Perte brute:
-257.95 USD (46 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (26.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.60 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
6.69%
Charge de dépôt maximale:
26.35%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
113 (47.88%)
Courts trades:
123 (52.12%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.08 USD
Bénéfice moyen:
1.52 USD
Perte moyenne:
-4.87 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.79 USD (2)
Croissance mensuelle:
19.55%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.92 USD
Maximal:
49.55 USD (36.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.09% (49.55 USD)
Par fonds propres:
14.20% (11.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 226
BTCUSD 5
GBPJPY 3
EURJPY 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12
BTCUSD 5
GBPJPY 0
EURJPY 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 47K
GBPJPY 48
EURJPY 200
EURUSD 118
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.13 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +26.60 USD
Perte consécutive maximale: -1.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.72 × 534
Exness-MT5Real8
1.40 × 25
FBSTradestone-Real
1.53 × 36
Alpari-MT5
1.58 × 19
Exness-MT5Real5
1.61 × 23
FPMarketsLLC-Live
1.75 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
2.00 × 37
FBS-Real
2.31 × 13
Exness-MT5Real31
2.60 × 53
ICTrading-MT5-4
3.27 × 33
Tickmill-Live
5.35 × 17
more info : +62812 9777 2229
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.