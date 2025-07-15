SignauxSections
Cun Qiang Fan

SRART GOLD 998

Cun Qiang Fan
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 70%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20 723
Bénéfice trades:
17 519 (84.53%)
Perte trades:
3 204 (15.46%)
Meilleure transaction:
1 323.52 USD
Pire transaction:
-248.32 USD
Bénéfice brut:
52 291.35 USD (1 926 237 pips)
Perte brute:
-27 248.05 USD (1 417 558 pips)
Gains consécutifs maximales:
226 (162.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 442.80 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
55.83%
Charge de dépôt maximale:
14.73%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
2370
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
14.55
Longs trades:
20 680 (99.79%)
Courts trades:
43 (0.21%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
1.21 USD
Bénéfice moyen:
2.98 USD
Perte moyenne:
-8.50 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-1 170.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 290.02 USD (19)
Croissance mensuelle:
24.46%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 721.70 USD (13.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.55% (1 721.70 USD)
Par fonds propres:
32.09% (10 161.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 20691
NZDCAD+ 6
AUDCAD+ 6
USOUSD+ 3
DJ30+ 3
GBPJPY+ 3
UKOUSD+ 3
CL-OIL+ 2
GBPUSD+ 2
USDJPY+ 1
GER40+ 1
HK50+ 1
NZDUSD+ 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 25K
NZDCAD+ 0
AUDCAD+ 0
USOUSD+ -28
DJ30+ 121
GBPJPY+ -17
UKOUSD+ 17
CL-OIL+ 38
GBPUSD+ 27
USDJPY+ 18
GER40+ 92
HK50+ 58
NZDUSD+ 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 421K
NZDCAD+ 88
AUDCAD+ 85
USOUSD+ -424
DJ30+ 61K
GBPJPY+ -173
UKOUSD+ 303
CL-OIL+ 1.6K
GBPUSD+ 260
USDJPY+ 326
GER40+ 27K
HK50+ 152
NZDUSD+ 3
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 323.52 USD
Pire transaction: -248 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +162.27 USD
Perte consécutive maximale: -1 170.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.17 11:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 13:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.15 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
