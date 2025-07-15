SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / HybridHedged 001
Mohamad Hifzhan Saifuddin

HybridHedged 001

Mohamad Hifzhan Saifuddin
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -60%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 196
Bénéfice trades:
3 334 (79.45%)
Perte trades:
862 (20.54%)
Meilleure transaction:
2 132.88 USD
Pire transaction:
-363.73 USD
Bénéfice brut:
29 675.95 USD (2 268 062 pips)
Perte brute:
-42 134.42 USD (4 034 946 pips)
Gains consécutifs maximales:
333 (2 063.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 264.46 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
91.95%
Charge de dépôt maximale:
11.68%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
1 924 (45.85%)
Courts trades:
2 272 (54.15%)
Facteur de profit:
0.70
Rendement attendu:
-2.97 USD
Bénéfice moyen:
8.90 USD
Perte moyenne:
-48.88 USD
Pertes consécutives maximales:
233 (-23 895.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-23 895.38 USD (233)
Croissance mensuelle:
-24.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18 925.96 USD
Maximal:
28 927.40 USD (94.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
94.09% (28 927.40 USD)
Par fonds propres:
68.23% (20 594.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4170
GBPJPY 3
EURJPY 3
CADJPY 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
EURUSD 2
GBPCHF 2
GBPAUD 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
USDJPY 1
NZDJPY 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -12K
GBPJPY 31
EURJPY 18
CADJPY -9
GBPUSD 3
USDCAD -15
EURUSD 5
GBPCHF 1
GBPAUD -16
CADCHF 11
GBPNZD -15
EURGBP -1
GBPCAD -6
USDJPY 7
NZDJPY 10
NZDCHF -3
NZDCAD -4
AUDNZD -3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.8M
GBPJPY 1.8K
EURJPY 855
CADJPY -257
GBPUSD 63
USDCAD -425
EURUSD 103
GBPCHF 10
GBPAUD -485
CADCHF 185
GBPNZD -506
EURGBP -12
GBPCAD -156
USDJPY 206
NZDJPY 294
NZDCHF -50
NZDCAD -122
AUDNZD -107
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 132.88 USD
Pire transaction: -364 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 233
Bénéfice consécutif maximal: +2 063.62 USD
Perte consécutive maximale: -23 895.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AuricInternationalMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Manual trade.

XAUUSD Only.

Capital 20,000 USD.

Aucun avis
2025.09.23 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 10:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 10:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 15:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 14:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.25 09:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 05:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.15 05:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HybridHedged 001
30 USD par mois
-60%
0
0
USD
8.3K
USD
12
0%
4 196
79%
92%
0.70
-2.97
USD
94%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.