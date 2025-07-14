SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DWI DANARTA EA
Rifqi Ramdani

DWI DANARTA EA

Rifqi Ramdani
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 79%
FBS-Real-7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 428
Bénéfice trades:
1 031 (72.19%)
Perte trades:
397 (27.80%)
Meilleure transaction:
453.47 USD
Pire transaction:
-556.75 USD
Bénéfice brut:
16 969.96 USD (50 622 804 pips)
Perte brute:
-13 684.11 USD (44 803 940 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (376.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 858.10 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
96.66%
Charge de dépôt maximale:
29.72%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
213
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
1.10
Longs trades:
699 (48.95%)
Courts trades:
729 (51.05%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
2.30 USD
Bénéfice moyen:
16.46 USD
Perte moyenne:
-34.47 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-385.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 448.60 USD (9)
Croissance mensuelle:
25.40%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 998.15 USD (35.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.72% (2 998.15 USD)
Par fonds propres:
40.87% (2 453.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1163
EURUSD 263
archived 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 2.8K
EURUSD -192
archived 646
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 5.8M
EURUSD -15K
archived 0
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +453.47 USD
Pire transaction: -557 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +376.68 USD
Perte consécutive maximale: -385.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 38
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
TitanFX-02
0.00 × 4
DooFintech-Live 5
0.00 × 19
Coinexx-Demo
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 8
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
209 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 17:48
No swaps are charged
2025.09.25 17:48
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 15:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
No swaps are charged
2025.09.17 18:11
No swaps are charged
2025.09.17 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 11:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DWI DANARTA EA
30 USD par mois
79%
0
0
USD
5.4K
USD
13
99%
1 428
72%
97%
1.24
2.30
USD
42%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.