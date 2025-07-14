SignauxSections
Andreas Andri

Risewolves KVB

Andreas Andri
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
160
Bénéfice trades:
75 (46.87%)
Perte trades:
85 (53.13%)
Meilleure transaction:
77.50 USD
Pire transaction:
-75.90 USD
Bénéfice brut:
3 549.95 USD (35 517 pips)
Perte brute:
-3 451.59 USD (34 240 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (247.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
333.80 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
19.22%
Charge de dépôt maximale:
0.96%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
102 (63.75%)
Courts trades:
58 (36.25%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.61 USD
Bénéfice moyen:
47.33 USD
Perte moyenne:
-40.61 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-247.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-247.10 USD (7)
Croissance mensuelle:
-4.02%
Prévision annuelle:
-48.81%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
139.00 USD
Maximal:
782.60 USD (7.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.15% (775.80 USD)
Par fonds propres:
0.73% (75.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDu 104
GBPUSDu 50
EURUSDu 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDu 240
GBPUSDu -67
EURUSDu -74
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDu 2.6K
GBPUSDu -613
EURUSDu -724
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.50 USD
Pire transaction: -76 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +247.00 USD
Perte consécutive maximale: -247.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KVBFuturesIndonesia-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.08.04 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 06:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.5% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 11:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Risewolves KVB
50 USD par mois
1%
0
0
USD
10K
USD
28
93%
160
46%
19%
1.02
0.61
USD
7%
1:500
