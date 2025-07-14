SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PBH
Dmitrijs Ivanajevs

PBH

Dmitrijs Ivanajevs
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 71%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
70
Bénéfice trades:
66 (94.28%)
Perte trades:
4 (5.71%)
Meilleure transaction:
41.32 EUR
Pire transaction:
-33.89 EUR
Bénéfice brut:
426.04 EUR (50 578 pips)
Perte brute:
-70.77 EUR (7 784 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (99.49 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
265.57 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
35.79%
Charge de dépôt maximale:
11.99%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
10.48
Longs trades:
70 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
6.02
Rendement attendu:
5.08 EUR
Bénéfice moyen:
6.46 EUR
Perte moyenne:
-17.69 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-33.89 EUR)
Perte consécutive maximale:
-33.89 EUR (1)
Croissance mensuelle:
9.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
33.89 EUR (4.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.26% (33.89 EUR)
Par fonds propres:
36.42% (192.21 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 405
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 43K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.32 EUR
Pire transaction: -34 EUR
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +99.49 EUR
Perte consécutive maximale: -33.89 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
Signal based on the PBH expert advisor.

Minimum deposit: 500 USD (or EUR).


⚠️ Disclaimer:
This signal does not guarantee profits and is not an investment recommendation.
Trading in financial markets involves risk. The user assumes full responsibility for using this product.

t.me/algotradinglab_club

Aucun avis
2025.09.23 13:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 14:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.13 11:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 10:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 07:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 07:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 08:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Copier

