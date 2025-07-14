SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MaiCapital XAU BTC SOL
Tu Nguyen

MaiCapital XAU BTC SOL

Tu Nguyen
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -24%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
624
Bénéfice trades:
297 (47.59%)
Perte trades:
327 (52.40%)
Meilleure transaction:
236.08 USD
Pire transaction:
-57.04 USD
Bénéfice brut:
3 664.19 USD (12 325 821 pips)
Perte brute:
-4 146.69 USD (19 309 247 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (330.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
703.50 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
71.62%
Charge de dépôt maximale:
64.35%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
439 (70.35%)
Courts trades:
185 (29.65%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.77 USD
Bénéfice moyen:
12.34 USD
Perte moyenne:
-12.68 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-592.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-592.54 USD (32)
Croissance mensuelle:
-0.02%
Prévision annuelle:
-0.25%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
908.55 USD
Maximal:
1 218.21 USD (52.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.73% (1 217.91 USD)
Par fonds propres:
23.16% (365.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 258
XAUUSDp 212
SOLUSD 101
ETHUSD 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -506
XAUUSDp 548
SOLUSD -530
ETHUSD 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -4.6M
XAUUSDp 45K
SOLUSD -2.4M
ETHUSD 1.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +236.08 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 32
Bénéfice consécutif maximal: +330.51 USD
Perte consécutive maximale: -592.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

- Trading Gold and cryptos (currently BTC & ETH, SOL is currently being tested)

- Trailing SL/TP

- Excellent risk management

- Leverage SMC concepts

- This account uses high risk mode (expected DD ~ 40%-50%), for lower risk adjust your volume accordingly (med: volume = currentVolume* 0.5, balance >= 5000, low: volume = currentVolume* 0.3, balance >= 10000)

- Follow and Forget, patience is the key.

- DM me for account management service.

Aucun avis
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.23 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 04:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
