|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|258
|XAUUSDp
|212
|SOLUSD
|101
|ETHUSD
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-506
|XAUUSDp
|548
|SOLUSD
|-530
|ETHUSD
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-4.6M
|XAUUSDp
|45K
|SOLUSD
|-2.4M
|ETHUSD
|1.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
- Trading Gold and cryptos (currently BTC & ETH, SOL is currently being tested)
- Trailing SL/TP
- Excellent risk management
- Leverage SMC concepts
- This account uses high risk mode (expected DD ~ 40%-50%), for lower risk adjust your volume accordingly (med: volume = currentVolume* 0.5, balance >= 5000, low: volume = currentVolume* 0.3, balance >= 10000)
- Follow and Forget, patience is the key.
- DM me for account management service.
