Tsz Hin Sun

Jason BTCUSD

Tsz Hin Sun
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
550
Bénéfice trades:
355 (64.54%)
Perte trades:
195 (35.45%)
Meilleure transaction:
30.53 USD
Pire transaction:
-29.18 USD
Bénéfice brut:
1 057.21 USD (7 112 072 pips)
Perte brute:
-951.26 USD (6 315 516 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (119.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
119.15 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
14.56%
Charge de dépôt maximale:
7.92%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
464 (84.36%)
Courts trades:
86 (15.64%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.19 USD
Bénéfice moyen:
2.98 USD
Perte moyenne:
-4.88 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-265.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-265.01 USD (15)
Croissance mensuelle:
-13.22%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.36 USD
Maximal:
400.46 USD (24.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.86% (400.46 USD)
Par fonds propres:
20.23% (232.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 544
XAUUSD. 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 102
XAUUSD. 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 796K
XAUUSD. 137
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.53 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +119.15 USD
Perte consécutive maximale: -265.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
27.15 × 67
123
Aucun avis
2025.09.24 00:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 04:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 02:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.19 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 13:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 03:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 18:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
