Signaux / MetaTrader 5 / KLIFI EA GOLD Aggressive approach
KLIFI LLC

KLIFI EA GOLD Aggressive approach

KLIFI LLC
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 149%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
53
Bénéfice trades:
50 (94.33%)
Perte trades:
3 (5.66%)
Meilleure transaction:
26.05 USD
Pire transaction:
-30.28 USD
Bénéfice brut:
230.61 USD (20 880 pips)
Perte brute:
-74.69 USD (7 079 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (117.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
117.40 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
17.37%
Charge de dépôt maximale:
44.44%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
3.02
Longs trades:
53 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.09
Rendement attendu:
2.94 USD
Bénéfice moyen:
4.61 USD
Perte moyenne:
-24.90 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-51.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-51.52 USD (2)
Croissance mensuelle:
68.65%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.46 USD
Maximal:
51.64 USD (39.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.50% (51.60 USD)
Par fonds propres:
57.41% (60.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 156
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.05 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +117.40 USD
Perte consécutive maximale: -51.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5692
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 plus...
KLIFI EA GOLD trading - fully automatic - high risk approach


Aucun avis
2025.09.22 10:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 05:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 07:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 06:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 06:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 20:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 07:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 05:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
KLIFI EA GOLD Aggressive approach
39 USD par mois
149%
0
0
USD
256
USD
11
100%
53
94%
17%
3.08
2.94
USD
57%
1:500
Copier

