Signaux / MetaTrader 5 / Gold Over Fishing
Tetsushi O-nishi

Gold Over Fishing

Tetsushi O-nishi
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
11 (35.48%)
Perte trades:
20 (64.52%)
Meilleure transaction:
73.66 USD
Pire transaction:
-31.55 USD
Bénéfice brut:
292.37 USD (29 655 pips)
Perte brute:
-292.20 USD (28 633 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (40.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
147.24 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
10.52%
Charge de dépôt maximale:
25.21%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
19 (61.29%)
Courts trades:
12 (38.71%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.01 USD
Bénéfice moyen:
26.58 USD
Perte moyenne:
-14.61 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-103.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-103.71 USD (7)
Croissance mensuelle:
136.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.07 USD
Maximal:
169.48 USD (76.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
33.74% (37.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.66 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +40.37 USD
Perte consécutive maximale: -103.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.83 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
61 plus...
Performance of Gold Over Fishing EA.
Trading on XAUUSD pair.
Aucun avis
2025.11.15 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.15 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.01 18:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 22:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 13:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 12:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 21:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
