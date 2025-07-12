SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pythagoras AI
GPI BG

Pythagoras AI

GPI BG
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 746%
PUPrime-Live 7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
361
Bénéfice trades:
359 (99.44%)
Perte trades:
2 (0.55%)
Meilleure transaction:
64.24 USD
Pire transaction:
-1.48 USD
Bénéfice brut:
1 544.70 USD (194 813 pips)
Perte brute:
-2.83 USD (170 pips)
Gains consécutifs maximales:
213 (745.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
745.03 USD (213)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
80.11%
Charge de dépôt maximale:
39.07%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
1041.80
Longs trades:
208 (57.62%)
Courts trades:
153 (42.38%)
Facteur de profit:
545.83
Rendement attendu:
4.27 USD
Bénéfice moyen:
4.30 USD
Perte moyenne:
-1.42 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.48 USD (1)
Croissance mensuelle:
10.77%
Prévision annuelle:
130.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1.48 USD (0.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.59% (1.48 USD)
Par fonds propres:
92.83% (4 473.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 296
EURUSD.s 34
SOLUSD 11
GBPUSD.s 8
USDCAD.s 4
ETHUSD 4
AUDNZD.s 3
BTCUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 1.5K
EURUSD.s 42
SOLUSD 4
GBPUSD.s 9
USDCAD.s 6
ETHUSD 2
AUDNZD.s 2
BTCUSD 4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 142K
EURUSD.s 4.1K
SOLUSD 878
GBPUSD.s 854
USDCAD.s 844
ETHUSD 6.5K
AUDNZD.s 420
BTCUSD 39K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Intraday GOLD and FX system, using AI generated signals traded manually. 

30usd is promo price for the 1st month then will rise to 99usd 

Aucun avis
2025.09.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 16:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
