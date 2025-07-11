SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EAZMAN PUCHONG
Khairul Azman Bin Kamaruzaman

EAZMAN PUCHONG

Khairul Azman Bin Kamaruzaman
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -40%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 395
Bénéfice trades:
882 (63.22%)
Perte trades:
513 (36.77%)
Meilleure transaction:
67.62 USD
Pire transaction:
-139.69 USD
Bénéfice brut:
6 717.08 USD (1 531 384 pips)
Perte brute:
-5 098.96 USD (618 245 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (170.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
175.39 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
10.71%
Charge de dépôt maximale:
127.72%
Dernier trade:
11 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
4.11
Longs trades:
967 (69.32%)
Courts trades:
428 (30.68%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
1.16 USD
Bénéfice moyen:
7.62 USD
Perte moyenne:
-9.94 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-105.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-342.52 USD (5)
Croissance mensuelle:
46.23%
Prévision annuelle:
560.91%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.00 USD
Maximal:
394.03 USD (16.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.49% (89.69 USD)
Par fonds propres:
40.75% (443.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1356
EURJPY 14
GBPJPY 10
EURUSD 8
AUDUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
EURJPY 34
GBPJPY 4
EURUSD 6
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 909K
EURJPY 2.7K
GBPJPY 666
EURUSD 570
AUDUSD 159
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.62 USD
Pire transaction: -140 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +170.09 USD
Perte consécutive maximale: -105.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.91 × 11
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-4
1.22 × 433
ICMarketsEU-MT5-2
1.27 × 51
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 427
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
Exness-MT5Real5
2.54 × 81
Exness-MT5Real10
2.61 × 18
BCS5-Real
2.64 × 14
42 plus...
This real trader .. Intraday in gold and currency with short pips and scalping up more than 30% monthly  long term account 
Aucun avis
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 11:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 10:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 08:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 10:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
