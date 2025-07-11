SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fash Scalper FX
Randy Prayogi

Fash Scalper FX

Randy Prayogi
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 976
Bénéfice trades:
4 269 (71.43%)
Perte trades:
1 707 (28.56%)
Meilleure transaction:
1 395.00 USD
Pire transaction:
-324.16 USD
Bénéfice brut:
40 029.21 USD (480 784 pips)
Perte brute:
-21 276.58 USD (465 520 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (93.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 539.80 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
21.98%
Charge de dépôt maximale:
7.44%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
729
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
8.45
Longs trades:
3 017 (50.49%)
Courts trades:
2 959 (49.51%)
Facteur de profit:
1.88
Rendement attendu:
3.14 USD
Bénéfice moyen:
9.38 USD
Perte moyenne:
-12.46 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 802.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 802.36 USD (15)
Croissance mensuelle:
8.60%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.91 USD
Maximal:
2 219.09 USD (2.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.15% (2 219.09 USD)
Par fonds propres:
4.80% (4 889.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 5976
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 19K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 395.00 USD
Pire transaction: -324 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +93.98 USD
Perte consécutive maximale: -1 802.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MohicansMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real6
3.00 × 1
Aucun avis
2025.09.19 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 17:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 16:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 15:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 15:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.11 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 15:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
