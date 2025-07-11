SignauxSections
Jose Carlos Carvalho

HFM MT4 1517565

Jose Carlos Carvalho
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 191%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 085
Bénéfice trades:
1 008 (92.90%)
Perte trades:
77 (7.10%)
Meilleure transaction:
17.15 USD
Pire transaction:
-139.96 USD
Bénéfice brut:
1 903.20 USD (91 169 pips)
Perte brute:
-746.36 USD (32 624 pips)
Gains consécutifs maximales:
339 (531.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
531.10 USD (339)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
50.84%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
68
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.67
Longs trades:
603 (55.58%)
Courts trades:
482 (44.42%)
Facteur de profit:
2.55
Rendement attendu:
1.07 USD
Bénéfice moyen:
1.89 USD
Perte moyenne:
-9.69 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-604.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-604.62 USD (19)
Croissance mensuelle:
41.06%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
692.06 USD (51.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.14% (692.06 USD)
Par fonds propres:
65.74% (972.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 121
USDJPY 104
CHFJPY 102
GBPUSD 91
EURUSD 80
CADJPY 69
GBPCAD 62
EURCAD 54
USDCAD 49
EURJPY 48
EURGBP 41
NZDUSD 40
USDCHF 32
NZDCAD 30
CADCHF 29
GBPCHF 26
NZDJPY 25
AUDJPY 24
AUDCAD 16
AUDUSD 13
AUDCHF 11
EURCHF 10
NZDCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 254
USDJPY 66
CHFJPY 94
GBPUSD 123
EURUSD 90
CADJPY 90
GBPCAD -71
EURCAD 23
USDCAD 70
EURJPY 28
EURGBP 24
NZDUSD 86
USDCHF 7
NZDCAD 57
CADCHF 9
GBPCHF 2
NZDJPY 73
AUDJPY 67
AUDCAD 32
AUDUSD 21
AUDCHF 20
EURCHF -32
NZDCHF 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 13K
USDJPY 6.4K
CHFJPY 4.1K
GBPUSD 5.3K
EURUSD 2.1K
CADJPY 2.8K
GBPCAD -773
EURCAD 2K
USDCAD 3.2K
EURJPY 2.2K
EURGBP 1.3K
NZDUSD 3.2K
USDCHF 793
NZDCAD 2.3K
CADCHF 419
GBPCHF 486
NZDJPY 3.1K
AUDJPY 3.2K
AUDCAD 1.3K
AUDUSD 944
AUDCHF 859
EURCHF -1K
NZDCHF 920
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.15 USD
Pire transaction: -140 USD
Gains consécutifs maximales: 339
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +531.10 USD
Perte consécutive maximale: -604.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 23
ICMarkets-Live07
0.00 × 21
USGFX-Live
0.00 × 9
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 50
Pepperstone-Edge09
0.00 × 31
Exness-Real6
0.00 × 7
ICMarkets-Live18
0.00 × 8
Exness-Real
0.00 × 4
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 7
Coinexx-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 14
LiteForex-ECN.com
0.02 × 60
SGTMarkets-Live
0.03 × 206
ICMarkets-Live04
0.04 × 612
Alpari-Pro.ECN
0.05 × 57
Exness-Real3
0.06 × 17
ICMarkets-Live16
0.09 × 57
RoboForexEU-ECN
0.11 × 19
ICMarkets-Live10
0.11 × 54
HFMarketsSV-Live Server 3
0.20 × 15
FXOpen-ECN Live Server
0.24 × 17
73 plus...
Working in forex since 2015.
Aucun avis
2025.09.29 08:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 11:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 19:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 18:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 17:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
