Marco Antonio Estrada Mejias

TheMaemTrader

Marco Antonio Estrada Mejias
0 avis
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -22%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
496
Bénéfice trades:
210 (42.33%)
Perte trades:
286 (57.66%)
Meilleure transaction:
5 408.53 USD
Pire transaction:
-3 449.09 USD
Bénéfice brut:
211 886.49 USD (233 740 pips)
Perte brute:
-233 777.72 USD (191 393 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (6 787.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 844.70 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
39.18%
Charge de dépôt maximale:
95.62%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
243 (48.99%)
Courts trades:
253 (51.01%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-44.14 USD
Bénéfice moyen:
1 008.98 USD
Perte moyenne:
-817.40 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-17 662.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-17 662.40 USD (12)
Croissance mensuelle:
-19.10%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
33%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22 856.51 USD
Maximal:
45 752.91 USD (37.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.22% (45 750.23 USD)
Par fonds propres:
6.52% (6 096.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 164
EURUSD 64
GDAXI 51
NDX 49
USDJPY 25
USDCAD 23
GBPJPY 20
NZDUSD 14
GBPUSD 14
EURJPY 14
SP500 9
AUDUSD 8
GBPAUD 8
AUDCAD 5
UK100 4
XTIUSD 4
GBPCAD 4
USDCHF 4
AUDCHF 3
EURAUD 3
GBPNZD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -8.1K
EURUSD 2.2K
GDAXI 8.5K
NDX -8.9K
USDJPY -6.5K
USDCAD -1K
GBPJPY 3.7K
NZDUSD -1.6K
GBPUSD -4.8K
EURJPY -2.8K
SP500 3.7K
AUDUSD 960
GBPAUD -6.5K
AUDCAD 619
UK100 -1.8K
XTIUSD -5K
GBPCAD 1.2K
USDCHF -520
AUDCHF 473
EURAUD 3.3K
GBPNZD 862
EURGBP 865
GBPCHF -932
NZDCAD 127
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
EURUSD 162
GDAXI 23K
NDX -3.2K
USDJPY -5.5K
USDCAD 313
GBPJPY 1.5K
NZDUSD -641
GBPUSD -1.1K
EURJPY -664
SP500 4.5K
AUDUSD -620
GBPAUD -3.5K
AUDCAD 370
UK100 -2.5K
XTIUSD -274
GBPCAD -422
USDCHF 80
AUDCHF 259
EURAUD 2.1K
GBPNZD 3.4K
EURGBP 129
GBPCHF -248
NZDCAD 26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 408.53 USD
Pire transaction: -3 449 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +6 787.05 USD
Perte consécutive maximale: -17 662.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6125
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.15 × 147
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.73 × 41
XMGlobal-MT5 2
2.89 × 37
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
BCS5-Real
3.00 × 4
Swissquote-Server
3.04 × 57
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.25 × 8
TickmillUK-Live
3.43 × 7
15 plus...
Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 23:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 02:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TheMaemTrader
30 USD par mois
-22%
0
0
USD
78K
USD
33
33%
496
42%
39%
0.90
-44.14
USD
37%
1:200
Copier

