Man Long Yin

Gold188

Man Long Yin
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 91%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
554
Bénéfice trades:
403 (72.74%)
Perte trades:
151 (27.26%)
Meilleure transaction:
49.20 USD
Pire transaction:
-123.66 USD
Bénéfice brut:
4 055.69 USD (113 519 pips)
Perte brute:
-3 602.64 USD (113 494 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (112.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
275.05 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
12.76%
Charge de dépôt maximale:
11.58%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.59
Longs trades:
305 (55.05%)
Courts trades:
249 (44.95%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
10.06 USD
Perte moyenne:
-23.86 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-174.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-309.66 USD (3)
Croissance mensuelle:
6.12%
Prévision annuelle:
74.25%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
267.12 USD
Maximal:
768.92 USD (52.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.66% (292.32 USD)
Par fonds propres:
14.38% (202.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 554
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 453
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.20 USD
Pire transaction: -124 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +112.00 USD
Perte consécutive maximale: -174.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 plus...
Aucun avis
2025.09.11 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 12:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 16:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 11:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 09:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 15:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.11 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
