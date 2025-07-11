SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AI Trading EA
Yonggang Shang

AI Trading EA

Yonggang Shang
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 584%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 784
Bénéfice trades:
1 454 (81.50%)
Perte trades:
330 (18.50%)
Meilleure transaction:
135.65 USD
Pire transaction:
-183.97 USD
Bénéfice brut:
16 616.68 USD (14 434 635 pips)
Perte brute:
-10 254.88 USD (7 367 611 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (224.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
700.88 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
74.85%
Charge de dépôt maximale:
62.52%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
160
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
7.45
Longs trades:
1 170 (65.58%)
Courts trades:
614 (34.42%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
3.57 USD
Bénéfice moyen:
11.43 USD
Perte moyenne:
-31.08 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-586.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-586.39 USD (12)
Croissance mensuelle:
96.63%
Algo trading:
58%
Prélèvement par solde:
Absolu:
47.66 USD
Maximal:
854.35 USD (21.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.20% (854.35 USD)
Par fonds propres:
55.23% (1 201.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1151
BTCUSD 568
ETHUSD 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
BTCUSD 2.3K
ETHUSD 663
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 611K
BTCUSD 6.3M
ETHUSD 132K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135.65 USD
Pire transaction: -184 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +224.98 USD
Perte consécutive maximale: -586.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
Alpari-Standard1
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
63 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
EA signals
Aucun avis
2025.10.03 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 14:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 01:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 00:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 23:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 06:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 02:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AI Trading EA
999 USD par mois
584%
0
0
USD
5.1K
USD
13
58%
1 784
81%
75%
1.62
3.57
USD
55%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.