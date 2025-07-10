- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 916
Bénéfice trades:
1 737 (90.65%)
Perte trades:
179 (9.34%)
Meilleure transaction:
18.68 SGD
Pire transaction:
-13.40 SGD
Bénéfice brut:
982.66 SGD (406 541 pips)
Perte brute:
-263.68 SGD (121 553 pips)
Gains consécutifs maximales:
490 (203.68 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
203.68 SGD (490)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.99%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
97
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
23.25
Longs trades:
1 202 (62.73%)
Courts trades:
714 (37.27%)
Facteur de profit:
3.73
Rendement attendu:
0.38 SGD
Bénéfice moyen:
0.57 SGD
Perte moyenne:
-1.47 SGD
Pertes consécutives maximales:
11 (-2.34 SGD)
Perte consécutive maximale:
-30.92 SGD (5)
Croissance mensuelle:
55.53%
Prévision annuelle:
673.72%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 SGD
Maximal:
30.92 SGD (7.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.61% (30.92 SGD)
Par fonds propres:
41.86% (174.83 SGD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|998
|USDCADm#
|891
|USDCHFm#
|27
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|303
|USDCADm#
|255
|USDCHFm#
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|112K
|USDCADm#
|168K
|USDCHFm#
|5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +18.68 SGD
Pire transaction: -13 SGD
Gains consécutifs maximales: 490
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +203.68 SGD
Perte consécutive maximale: -2.34 SGD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
- MT4
- 100% Robot
Aucun avis
