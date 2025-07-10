SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / YESHUA MBAREKH
Dedy Sucianto

YESHUA MBAREKH

Dedy Sucianto
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 499%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 916
Bénéfice trades:
1 737 (90.65%)
Perte trades:
179 (9.34%)
Meilleure transaction:
18.68 SGD
Pire transaction:
-13.40 SGD
Bénéfice brut:
982.66 SGD (406 541 pips)
Perte brute:
-263.68 SGD (121 553 pips)
Gains consécutifs maximales:
490 (203.68 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
203.68 SGD (490)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.99%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
97
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
23.25
Longs trades:
1 202 (62.73%)
Courts trades:
714 (37.27%)
Facteur de profit:
3.73
Rendement attendu:
0.38 SGD
Bénéfice moyen:
0.57 SGD
Perte moyenne:
-1.47 SGD
Pertes consécutives maximales:
11 (-2.34 SGD)
Perte consécutive maximale:
-30.92 SGD (5)
Croissance mensuelle:
55.53%
Prévision annuelle:
673.72%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 SGD
Maximal:
30.92 SGD (7.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.61% (30.92 SGD)
Par fonds propres:
41.86% (174.83 SGD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 998
USDCADm# 891
USDCHFm# 27
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 303
USDCADm# 255
USDCHFm# 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 112K
USDCADm# 168K
USDCHFm# 5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.68 SGD
Pire transaction: -13 SGD
Gains consécutifs maximales: 490
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +203.68 SGD
Perte consécutive maximale: -2.34 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

  • The safest way to copy trade is by placing the EA directly into your MetaTrader account on a VPS. If you’d like guidance or have questions, I’m just a click away—check the link in my profile.!
  • MT4
  • 100% Robot



Aucun avis
2025.09.26 05:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 01:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 04:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 13:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 09:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 07:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 03:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
