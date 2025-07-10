SignauxSections
Ivan Rodriguez

Secondstoglory

Ivan Rodriguez
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
PUPrime-Live 7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
337
Bénéfice trades:
195 (57.86%)
Perte trades:
142 (42.14%)
Meilleure transaction:
15.58 USD
Pire transaction:
-27.00 USD
Bénéfice brut:
739.78 USD (1 398 655 pips)
Perte brute:
-675.84 USD (1 172 960 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (48.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
77.84 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
13.50%
Charge de dépôt maximale:
6.63%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.83
Longs trades:
178 (52.82%)
Courts trades:
159 (47.18%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.19 USD
Bénéfice moyen:
3.79 USD
Perte moyenne:
-4.76 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-27.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-58.65 USD (6)
Croissance mensuelle:
-10.46%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.44 USD
Maximal:
77.44 USD (23.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.55% (77.44 USD)
Par fonds propres:
9.11% (20.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DJ30.s 274
GBPJPY.s 27
EURUSD.s 25
XAUUSD.s 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DJ30.s 112
GBPJPY.s -32
EURUSD.s -23
XAUUSD.s 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DJ30.s 227K
GBPJPY.s -2.3K
EURUSD.s 162
XAUUSD.s 568
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.58 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +48.52 USD
Perte consécutive maximale: -27.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.01 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 14:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 18:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.