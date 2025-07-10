SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Juno Smart Trader
Julapong Techapakornrat

Juno Smart Trader

Julapong Techapakornrat
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 85%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 072
Bénéfice trades:
895 (83.48%)
Perte trades:
177 (16.51%)
Meilleure transaction:
170.13 USD
Pire transaction:
-335.25 USD
Bénéfice brut:
1 668.75 USD (133 907 pips)
Perte brute:
-880.42 USD (51 178 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (28.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
203.25 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.20%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.35
Longs trades:
575 (53.64%)
Courts trades:
497 (46.36%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
1.86 USD
Perte moyenne:
-4.97 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-52.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-335.25 USD (1)
Croissance mensuelle:
20.16%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.40 USD
Maximal:
335.78 USD (25.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.11% (335.78 USD)
Par fonds propres:
35.45% (456.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 210
USDCAD 160
EURJPY 152
USDCHF 151
AUDUSD 147
USDJPY 88
GBPUSD 62
EURCHF 58
EURGBP 42
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 145
USDCAD 103
EURJPY 41
USDCHF 193
AUDUSD 121
USDJPY 41
GBPUSD 49
EURCHF 60
EURGBP 34
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 15K
USDCAD 11K
EURJPY 7.9K
USDCHF 11K
AUDUSD 14K
USDJPY 5.3K
GBPUSD 11K
EURCHF 5.1K
EURGBP 3.3K
NZDUSD -40
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +170.13 USD
Pire transaction: -335 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +28.04 USD
Perte consécutive maximale: -52.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MBTrading-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 37
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 39
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
ICMarkets-Live18
0.74 × 178
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2172
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
182 plus...
🔹 Steady growth with strong money management

✅ Suitable for those who prefer low drawdown and consistent performance

📈 Subscribe now and copy every trade automatically.
Let your money grow with confidence.

⏳ The earlier you subscribe, the better the value.
Results speak for themselves — don’t wait until the price goes up.


Minimum Deposit : 1,000 usd
Leverage : 1:500

Best brokers to use:


Aucun avis
2025.09.15 05:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 14:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Juno Smart Trader
99 USD par mois
85%
0
0
USD
1K
USD
12
98%
1 072
83%
100%
1.89
0.74
USD
35%
1:500
Copier

