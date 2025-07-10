SignauxSections
Cheng Wang Cheng

Wangcheng

Cheng Wang Cheng
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 43%
GMI-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
413
Bénéfice trades:
294 (71.18%)
Perte trades:
119 (28.81%)
Meilleure transaction:
91.89 USD
Pire transaction:
-91.27 USD
Bénéfice brut:
967.27 USD (53 851 pips)
Perte brute:
-521.05 USD (35 832 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (25.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.94 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
24.52%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.87
Longs trades:
184 (44.55%)
Courts trades:
229 (55.45%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
1.08 USD
Bénéfice moyen:
3.29 USD
Perte moyenne:
-4.38 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-5.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-91.55 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.80%
Prévision annuelle:
82.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.08 USD
Maximal:
91.69 USD (6.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.05% (91.27 USD)
Par fonds propres:
51.88% (2 564.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCADpro 158
AUDCADpro 144
AUDNZDpro 86
XAUUSDpro 11
U30USDpro 7
NASUSDpro 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCADpro 179
AUDCADpro 201
AUDNZDpro 65
XAUUSDpro 4
U30USDpro -3
NASUSDpro 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCADpro 11K
AUDCADpro 12K
AUDNZDpro -4.8K
XAUUSDpro -427
U30USDpro 38
NASUSDpro 699
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +91.89 USD
Pire transaction: -91 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +25.70 USD
Perte consécutive maximale: -5.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GMI-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

稳健盈利无风险，微信：674351917
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 02:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 01:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
