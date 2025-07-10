SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Sombra Trader
Adson Tassio De Sousa Amorim

Sombra Trader

Adson Tassio De Sousa Amorim
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
Rico-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
181
Bénéfice trades:
114 (62.98%)
Perte trades:
67 (37.02%)
Meilleure transaction:
163.00 BRL
Pire transaction:
-161.00 BRL
Bénéfice brut:
4 675.00 BRL (24 800 pips)
Perte brute:
-5 181.00 BRL (25 905 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (419.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
419.00 BRL (17)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
3.73%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
85 (46.96%)
Courts trades:
96 (53.04%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-2.80 BRL
Bénéfice moyen:
41.01 BRL
Perte moyenne:
-77.33 BRL
Pertes consécutives maximales:
5 (-317.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-317.00 BRL (5)
Croissance mensuelle:
50.25%
Prévision annuelle:
609.74%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
956.00 BRL
Maximal:
1 201.00 BRL (349.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.32% (1 201.00 BRL)
Par fonds propres:
32.21% (114.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ25 135
WINV25 44
WDOV25 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ25 -235
WINV25 5
WDOV25 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ25 -2.7K
WINV25 60
WDOV25 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +163.00 BRL
Pire transaction: -161 BRL
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +419.00 BRL
Perte consécutive maximale: -317.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Rico-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Esse sinal é um conjunto de 4 robos que operam vendidos e comprados buscando pegar a oscilação lateral do mercado, onde o stop comum dos traders vira nosso gain.
Aucun avis
2025.09.25 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 13:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 12:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
