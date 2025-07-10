- Croissance
Trades:
181
Bénéfice trades:
114 (62.98%)
Perte trades:
67 (37.02%)
Meilleure transaction:
163.00 BRL
Pire transaction:
-161.00 BRL
Bénéfice brut:
4 675.00 BRL (24 800 pips)
Perte brute:
-5 181.00 BRL (25 905 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (419.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
419.00 BRL (17)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
3.73%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
85 (46.96%)
Courts trades:
96 (53.04%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-2.80 BRL
Bénéfice moyen:
41.01 BRL
Perte moyenne:
-77.33 BRL
Pertes consécutives maximales:
5 (-317.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-317.00 BRL (5)
Croissance mensuelle:
50.25%
Prévision annuelle:
609.74%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
956.00 BRL
Maximal:
1 201.00 BRL (349.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.32% (1 201.00 BRL)
Par fonds propres:
32.21% (114.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINQ25
|135
|WINV25
|44
|WDOV25
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINQ25
|-235
|WINV25
|5
|WDOV25
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINQ25
|-2.7K
|WINV25
|60
|WDOV25
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Meilleure transaction: +163.00 BRL
Pire transaction: -161 BRL
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +419.00 BRL
Perte consécutive maximale: -317.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Rico-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Esse sinal é um conjunto de 4 robos que operam vendidos e comprados buscando pegar a oscilação lateral do mercado, onde o stop comum dos traders vira nosso gain.
Aucun avis
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
USD
1.1K
BRL
BRL
14
94%
181
62%
4%
0.90
-2.80
BRL
BRL
85%
1:1