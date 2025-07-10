SignauxSections
Huu Tai Hoang

Never

Huu Tai Hoang
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
FTMO-Server5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
134
Bénéfice trades:
78 (58.20%)
Perte trades:
56 (41.79%)
Meilleure transaction:
2 033.06 USD
Pire transaction:
-1 978.05 USD
Bénéfice brut:
51 962.14 USD (108 725 pips)
Perte brute:
-41 232.41 USD (236 086 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (3 250.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 046.85 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
42.20%
Charge de dépôt maximale:
59.88%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.33
Longs trades:
89 (66.42%)
Courts trades:
45 (33.58%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
80.07 USD
Bénéfice moyen:
666.18 USD
Perte moyenne:
-736.29 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-2 442.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 764.86 USD (3)
Croissance mensuelle:
-1.64%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 275.53 USD
Maximal:
8 068.44 USD (3.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.70% (8 094.38 USD)
Par fonds propres:
1.22% (2 626.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
MKRUSD 8
NZDJPY 6
USDCNH 5
EURAUD 5
XAUEUR 5
ETHUSD 5
EURGBP 5
VECUSD 5
NZDCAD 4
UKOIL.cash 4
EURCAD 4
XAUUSD 4
GBPJPY 4
CADJPY 4
GBPAUD 4
GBPNZD 4
GBPUSD 3
EURUSD 3
USDCAD 3
NZDUSD 3
US30.cash 3
GER40.cash 3
AUDCAD 2
JP225.cash 2
USDPLN 2
GBPCHF 2
EU50.cash 2
HK50.cash 2
AUDJPY 2
AUDCHF 2
AUDUSD 2
UK100.cash 2
IMXUSD 2
SANUSD 2
XMRUSD 2
USDSGD 1
EURNZD 1
XAGAUD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
LTCUSD 1
US100.cash 1
US500.cash 1
BTCUSD 1
ETCUSD 1
UNIUSD 1
AAVUSD 1
GRTUSD 1
USOIL.cash 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
MKRUSD 3.1K
NZDJPY 1.3K
USDCNH 1.6K
EURAUD -1.2K
XAUEUR 363
ETHUSD 1.8K
EURGBP -1.5K
VECUSD -1.3K
NZDCAD -124
UKOIL.cash 1K
EURCAD 1.8K
XAUUSD -2K
GBPJPY 2.3K
CADJPY 468
GBPAUD -2.6K
GBPNZD 419
GBPUSD 1.9K
EURUSD -1.4K
USDCAD 4.4K
NZDUSD 1.9K
US30.cash -1.3K
GER40.cash -1.4K
AUDCAD 2K
JP225.cash 15
USDPLN -1.5K
GBPCHF -559
EU50.cash 48
HK50.cash 772
AUDJPY 2K
AUDCHF -599
AUDUSD -1.1K
UK100.cash 2.7K
IMXUSD -2.3K
SANUSD -716
XMRUSD 777
USDSGD 2K
EURNZD -957
XAGAUD -2
USDJPY -811
USDCHF 2K
LTCUSD 0
US100.cash 19
US500.cash -1.8K
BTCUSD -1.3K
ETCUSD 95
UNIUSD 679
AAVUSD -394
GRTUSD 24
USOIL.cash 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
MKRUSD 38K
NZDJPY 547
USDCNH 1K
EURAUD -528
XAUEUR -194
ETHUSD 15K
EURGBP -112
VECUSD -122
NZDCAD -12
UKOIL.cash -127
EURCAD 881
XAUUSD -6.6K
GBPJPY 1.3K
CADJPY 189
GBPAUD -902
GBPNZD 325
GBPUSD 425
EURUSD -349
USDCAD 818
NZDUSD 299
US30.cash -51K
GER40.cash -7.6K
AUDCAD 319
JP225.cash 192
USDPLN -1.8K
GBPCHF -122
EU50.cash 348
HK50.cash 5.7K
AUDJPY 391
AUDCHF -78
AUDUSD -180
UK100.cash 7.6K
IMXUSD -225
SANUSD -79
XMRUSD 814
USDSGD 405
EURNZD -394
XAGAUD 0
USDJPY -368
USDCHF 302
LTCUSD -14
US100.cash 190
US500.cash -3.9K
BTCUSD -129K
ETCUSD 51
UNIUSD 1.5K
AAVUSD -373
GRTUSD 10
USOIL.cash 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 033.06 USD
Pire transaction: -1 978 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3 250.19 USD
Perte consécutive maximale: -2 442.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.25 11:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 12:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 08:48
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.10 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Never
30 USD par mois
5%
0
0
USD
211K
USD
12
0%
134
58%
42%
1.26
80.07
USD
4%
1:30
