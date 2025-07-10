SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Rajapips Investor 22S Ketahanan 400
Rajatul Alam

Rajapips Investor 22S Ketahanan 400

Rajatul Alam
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -53%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
312
Bénéfice trades:
125 (40.06%)
Perte trades:
187 (59.94%)
Meilleure transaction:
12.46 USD
Pire transaction:
-28.33 USD
Bénéfice brut:
258.21 USD (25 755 pips)
Perte brute:
-1 081.63 USD (107 763 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (5.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
97.53%
Charge de dépôt maximale:
77.09%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
82
Temps de détention moyen:
15 jours
Facteur de récupération:
-0.95
Longs trades:
156 (50.00%)
Courts trades:
156 (50.00%)
Facteur de profit:
0.24
Rendement attendu:
-2.64 USD
Bénéfice moyen:
2.07 USD
Perte moyenne:
-5.78 USD
Pertes consécutives maximales:
60 (-726.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-726.04 USD (60)
Croissance mensuelle:
-55.00%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
823.42 USD
Maximal:
863.48 USD (109.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.66% (864.29 USD)
Par fonds propres:
66.06% (517.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD.sv 156
AUDUSD.sv 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD.sv -548
AUDUSD.sv -276
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD.sv -55K
AUDUSD.sv -27K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.46 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 60
Bénéfice consécutif maximal: +5.54 USD
Perte consécutive maximale: -726.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TrijayaPratamaFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Rajapips EA Akun Investor 22 - NR mode SELL
Aucun avis
2025.09.24 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 23:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 21:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.22 04:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 04:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
