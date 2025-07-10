SignauxSections
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 V6se US30 Since July 2025

Mohd Azlan Md Nor
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 80%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
29 918
Bénéfice trades:
19 755 (66.03%)
Perte trades:
10 163 (33.97%)
Meilleure transaction:
236 462.88 USD
Pire transaction:
-2 214.67 USD
Bénéfice brut:
582 822.07 USD (29 162 658 pips)
Perte brute:
-180 640.14 USD (40 402 158 pips)
Gains consécutifs maximales:
80 (208.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
236 465.88 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
96.74%
Charge de dépôt maximale:
101.79%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
3619
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
8.52
Longs trades:
14 958 (50.00%)
Courts trades:
14 960 (50.00%)
Facteur de profit:
3.23
Rendement attendu:
13.44 USD
Bénéfice moyen:
29.50 USD
Perte moyenne:
-17.77 USD
Pertes consécutives maximales:
66 (-47 228.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-47 228.62 USD (66)
Croissance mensuelle:
9.81%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
47 228.62 USD (9.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.41% (47 228.62 USD)
Par fonds propres:
27.10% (181 149.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 29917
archived 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 166K
archived 236K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 -11M
archived 0
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +236 462.88 USD
Pire transaction: -2 215 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 66
Bénéfice consécutif maximal: +208.84 USD
Perte consécutive maximale: -47 228.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-7
0.64 × 4053
100% Autotrade Using EA Ronin47 version v6se US30 Since July 2025

Trade On US30 Only 



Aucun avis
2025.09.09 07:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 17:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 09:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 02:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 00:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 05:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ronin47 V6se US30 Since July 2025
50 USD par mois
80%
0
0
USD
581K
USD
13
99%
29 918
66%
97%
3.22
13.44
USD
27%
1:500
