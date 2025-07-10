- Croissance
Trades:
29 918
Bénéfice trades:
19 755 (66.03%)
Perte trades:
10 163 (33.97%)
Meilleure transaction:
236 462.88 USD
Pire transaction:
-2 214.67 USD
Bénéfice brut:
582 822.07 USD (29 162 658 pips)
Perte brute:
-180 640.14 USD (40 402 158 pips)
Gains consécutifs maximales:
80 (208.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
236 465.88 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
96.74%
Charge de dépôt maximale:
101.79%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
3619
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
8.52
Longs trades:
14 958 (50.00%)
Courts trades:
14 960 (50.00%)
Facteur de profit:
3.23
Rendement attendu:
13.44 USD
Bénéfice moyen:
29.50 USD
Perte moyenne:
-17.77 USD
Pertes consécutives maximales:
66 (-47 228.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-47 228.62 USD (66)
Croissance mensuelle:
9.81%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
47 228.62 USD (9.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.41% (47 228.62 USD)
Par fonds propres:
27.10% (181 149.74 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|29917
|archived
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|166K
|archived
|236K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|-11M
|archived
|0
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FBS-Real-7
|0.64 × 4053
100% Autotrade Using EA Ronin47 version v6se US30 Since July 2025
Trade On US30 Only
