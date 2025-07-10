SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Medium Risk
Zicheng Liao

Medium Risk

Zicheng Liao
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 56%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
738
Bénéfice trades:
471 (63.82%)
Perte trades:
267 (36.18%)
Meilleure transaction:
79.36 USD
Pire transaction:
-136.59 USD
Bénéfice brut:
3 425.50 USD (84 981 pips)
Perte brute:
-2 253.46 USD (58 406 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (242.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
263.98 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
98.98%
Charge de dépôt maximale:
17.14%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
7.21
Longs trades:
439 (59.49%)
Courts trades:
299 (40.51%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
1.59 USD
Bénéfice moyen:
7.27 USD
Perte moyenne:
-8.44 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-15.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-136.59 USD (1)
Croissance mensuelle:
25.74%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
162.57 USD (6.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.52% (162.57 USD)
Par fonds propres:
17.64% (425.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 441
GBPUSD 63
EURAUD 39
USDCAD 34
EURUSD 32
AUDCAD 27
USDJPY 20
AUDUSD 19
NZDUSD 17
EURGBP 14
USDCHF 11
EURCAD 6
EURCHF 6
GBPCAD 4
BTCUSD 1
CADCHF 1
CHFJPY 1
AUDNZD 1
US30 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -81
GBPUSD 209
EURAUD -94
USDCAD 215
EURUSD 280
AUDCAD 87
USDJPY 151
AUDUSD 103
NZDUSD 39
EURGBP 213
USDCHF 72
EURCAD 88
EURCHF 10
GBPCAD -15
BTCUSD 0
CADCHF 2
CHFJPY -55
AUDNZD -54
US30 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.3K
GBPUSD 2.3K
EURAUD -1.6K
USDCAD 6.2K
EURUSD 6.6K
AUDCAD 3.8K
USDJPY 2.2K
AUDUSD -82
NZDUSD 1.3K
EURGBP 3.8K
USDCHF 604
EURCAD 2.8K
EURCHF 50
GBPCAD -80
BTCUSD 1.4K
CADCHF 20
CHFJPY -2.7K
AUDNZD -1.4K
US30 250
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +79.36 USD
Pire transaction: -137 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +242.34 USD
Perte consécutive maximale: -15.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.34 × 663
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.60 × 2316
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live18
0.69 × 202
Tickmill-Live02
0.72 × 6027
Tickmill-Live
0.73 × 3877
ICMarkets-Live04
0.77 × 87
Pepperstone-Demo01
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.91 × 35
ICMarkets-Live14
0.92 × 167
ICMarkets-Live03
1.00 × 44
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 74
ICMarketsSC-Live04
1.03 × 230
88 plus...
Aucun avis
2025.09.18 09:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 07:48
Share of trading days is too low
2025.07.10 07:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.10 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.10 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
