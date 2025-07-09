SignauxSections
Vitor Gutman Cotrim

Teste

Vitor Gutman Cotrim
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 764
Bénéfice trades:
2 093 (75.72%)
Perte trades:
671 (24.28%)
Meilleure transaction:
38.00 BRL
Pire transaction:
-76.00 BRL
Bénéfice brut:
27 818.00 BRL (161 069 935 pips)
Perte brute:
-26 314.00 BRL (131 570 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (708.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
708.00 BRL (42)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
18.78%
Charge de dépôt maximale:
41.10%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
1 386 (50.14%)
Courts trades:
1 378 (49.86%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.54 BRL
Bénéfice moyen:
13.29 BRL
Perte moyenne:
-39.22 BRL
Pertes consécutives maximales:
9 (-188.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-215.00 BRL (7)
Croissance mensuelle:
20.98%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 197.00 BRL
Maximal:
2 229.00 BRL (44.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.30% (2 229.00 BRL)
Par fonds propres:
4.87% (186.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINV25 244
WINQ25 216
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINV25 -1.2K
WINQ25 -1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINV25 -13K
WINQ25 -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.00 BRL
Pire transaction: -76 BRL
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +708.00 BRL
Perte consécutive maximale: -188.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Aucun avis
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 21:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 10:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 19:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 19:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 22:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 21:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 22:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 20:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 19:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 19:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Teste
100 USD par mois
30%
0
0
USD
6.5K
BRL
12
99%
2 764
75%
19%
1.05
0.54
BRL
44%
1:1
