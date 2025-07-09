SignauxSections
CWDT BTC

Chiwi's IT
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -54%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
544
Bénéfice trades:
199 (36.58%)
Perte trades:
345 (63.42%)
Meilleure transaction:
10.67 EUR
Pire transaction:
-11.65 EUR
Bénéfice brut:
1 021.18 EUR (11 920 265 pips)
Perte brute:
-1 182.04 EUR (13 767 606 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (105.89 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
105.89 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
24.26%
Charge de dépôt maximale:
25.33%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.49
Longs trades:
292 (53.68%)
Courts trades:
252 (46.32%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-0.30 EUR
Bénéfice moyen:
5.13 EUR
Perte moyenne:
-3.43 EUR
Pertes consécutives maximales:
19 (-55.46 EUR)
Perte consécutive maximale:
-78.78 EUR (9)
Croissance mensuelle:
-26.43%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
179.08 EUR
Maximal:
329.90 EUR (87.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.05% (329.90 EUR)
Par fonds propres:
14.60% (49.73 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 544
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -183
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -1.8M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.67 EUR
Pire transaction: -12 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +105.89 EUR
Perte consécutive maximale: -55.46 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🔥 Signal – CWDT BTC (MT5) | Stratégie à Risque Moyen

🚀 Ce signal est exclusivement dédié au trading du BTC avec une configuration à risque moyen. Chaque position inclut un Stop Loss et un Take Profit bien définis — aucune stratégie de grille ou de martingale n’est utilisée.

📈 Paramètres Recommandés

  • ✅ Capital Initial : 500 $

  • ✅ Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

  • ✅ Niveau de Risque : Moyen

  • ✅ VPS : Serveur à haute vitesse (Forex VPS)

  • ✅ Courtiers : Partenaires régulés (IC Trading, RoboForex)

🔍 Informations Supplémentaires

  • Fréquence de trading quotidienne

  • Stabilité à long terme avec un risque modéré

  • Aucune utilisation de stratégie grid ou martingale

🔗 Voir tous nos signaux : https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog/seller
📣 Rejoindre la communauté : https://t.me/+WRZZKKU4-VgyN2Jk
💼 Abonnement VIP & Service IT : https://www.patreon.com/CyberWolfdogTrading/membership


Aucun avis
Copier

