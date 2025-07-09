- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|544
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-183
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-1.8M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
🔥 Signal – CWDT BTC (MT5) | Stratégie à Risque Moyen
🚀 Ce signal est exclusivement dédié au trading du BTC avec une configuration à risque moyen. Chaque position inclut un Stop Loss et un Take Profit bien définis — aucune stratégie de grille ou de martingale n’est utilisée.
📈 Paramètres Recommandés
-
✅ Capital Initial : 500 $
-
✅ Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)
-
✅ Niveau de Risque : Moyen
-
✅ VPS : Serveur à haute vitesse (Forex VPS)
-
✅ Courtiers : Partenaires régulés (IC Trading, RoboForex)
🔍 Informations Supplémentaires
-
Fréquence de trading quotidienne
-
Stabilité à long terme avec un risque modéré
-
Aucune utilisation de stratégie grid ou martingale
