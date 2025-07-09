SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Crocodile Dundee System
Torsten Feix

Crocodile Dundee System

Torsten Feix
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
428
Bénéfice trades:
214 (50.00%)
Perte trades:
214 (50.00%)
Meilleure transaction:
776.83 USD
Pire transaction:
-270.33 USD
Bénéfice brut:
22 454.65 USD (169 571 pips)
Perte brute:
-14 632.68 USD (115 999 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (2 213.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 213.91 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
35.72%
Charge de dépôt maximale:
11.74%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
5.34
Longs trades:
286 (66.82%)
Courts trades:
142 (33.18%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
18.28 USD
Bénéfice moyen:
104.93 USD
Perte moyenne:
-68.38 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-470.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-732.35 USD (16)
Croissance mensuelle:
-0.43%
Prévision annuelle:
-5.23%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
540.47 USD
Maximal:
1 465.09 USD (1.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.30% (1 413.26 USD)
Par fonds propres:
0.26% (277.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 81
GDAXI 79
GBPUSD 72
XAUUSD 71
NDX 54
WS30 54
SP500 8
EURNOK 2
CHFJPY 1
USDMXN 1
EURJPY 1
USDSGD 1
GBPNOK 1
GBPNZD 1
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 4K
GDAXI 716
GBPUSD -404
XAUUSD 1.3K
NDX 1.8K
WS30 537
SP500 -194
EURNOK -36
CHFJPY 2
USDMXN 32
EURJPY 1
USDSGD -14
GBPNOK -19
GBPNZD 11
USDCAD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 10K
GDAXI 6.9K
GBPUSD 466
XAUUSD 11K
NDX 25K
WS30 1.5K
SP500 -747
EURNOK -2.5K
CHFJPY 58
USDMXN 3.6K
EURJPY 20
USDSGD -60
GBPNOK -2.4K
GBPNZD 124
USDCAD 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +776.83 USD
Pire transaction: -270 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +2 213.91 USD
Perte consécutive maximale: -470.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.09.03 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
