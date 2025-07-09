SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Glide AI FPMarkets
Zsolt Onodi

Gold Glide AI FPMarkets

Zsolt Onodi
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 119%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
23 (95.83%)
Perte trades:
1 (4.17%)
Meilleure transaction:
18.08 USD
Pire transaction:
-0.33 USD
Bénéfice brut:
228.80 USD (4 455 pips)
Perte brute:
-7.89 USD (22 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (228.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
228.80 USD (23)
Ratio de Sharpe:
2.48
Activité de trading:
1.27%
Charge de dépôt maximale:
28.85%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
320.16
Longs trades:
10 (41.67%)
Courts trades:
14 (58.33%)
Facteur de profit:
29.00
Rendement attendu:
9.20 USD
Bénéfice moyen:
9.95 USD
Perte moyenne:
-7.89 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.33 USD (1)
Croissance mensuelle:
46.67%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.69 USD
Maximal:
0.69 USD (0.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.15% (0.69 USD)
Par fonds propres:
44.16% (169.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 20
AUDCAD.r 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 216
AUDCAD.r 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 4K
AUDCAD.r 413
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.08 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +228.80 USD
Perte consécutive maximale: -0.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.30 16:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 00:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 23:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.