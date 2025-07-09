SignauxSections
Sharl Larionov

CarlosFund

Sharl Larionov
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 69%
Just2Trade-MT5
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
393
Bénéfice trades:
294 (74.80%)
Perte trades:
99 (25.19%)
Meilleure transaction:
31 264.08 USD
Pire transaction:
-3 805.17 USD
Bénéfice brut:
141 610.50 USD (16 023 pips)
Perte brute:
-86 437.62 USD (12 681 pips)
Gains consécutifs maximales:
127 (28 236.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
53 476.55 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
48.04%
Charge de dépôt maximale:
128.47%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.11
Longs trades:
393 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
140.39 USD
Bénéfice moyen:
481.67 USD
Perte moyenne:
-873.11 USD
Pertes consécutives maximales:
27 (-9 575.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-41 856.87 USD (11)
Croissance mensuelle:
20.94%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 866.53 USD
Maximal:
49 821.29 USD (39.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.24% (49 821.29 USD)
Par fonds propres:
32.56% (41 332.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 392
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 55K
AUDUSD -160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 3.4K
AUDUSD -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31 264.08 USD
Pire transaction: -3 805 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +28 236.00 USD
Perte consécutive maximale: -9 575.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Just2Trade-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Just2Trade-MT5
0.90 × 52
Aucun avis
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 16:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 19:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 19:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 22:16
Share of trading days is too low
2025.09.07 21:16
Share of trading days is too low
2025.09.05 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 09:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 08:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.