SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA Scalper Next Gen EurUsd Light
Ruy Bentes

EA Scalper Next Gen EurUsd Light

Ruy Bentes
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 221%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 504
Bénéfice trades:
1 073 (71.34%)
Perte trades:
431 (28.66%)
Meilleure transaction:
107.77 USD
Pire transaction:
-39.59 USD
Bénéfice brut:
3 158.11 USD (90 632 pips)
Perte brute:
-2 050.95 USD (54 155 pips)
Gains consécutifs maximales:
83 (307.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
307.99 USD (83)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
98.60%
Charge de dépôt maximale:
18.18%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
85
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.84
Longs trades:
556 (36.97%)
Courts trades:
948 (63.03%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
2.94 USD
Perte moyenne:
-4.76 USD
Pertes consécutives maximales:
27 (-130.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-279.02 USD (25)
Croissance mensuelle:
27.00%
Prévision annuelle:
327.56%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
194.99 USD
Maximal:
288.23 USD (17.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.11% (204.24 USD)
Par fonds propres:
39.38% (273.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1504
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +107.77 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 83
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +307.99 USD
Perte consécutive maximale: -130.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Account began trading with USD 500 but recommended to use USD 2k. So you should divide drawdown and profit by 4.
Aucun avis
2025.09.19 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 22:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 22:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 17:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 01:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 21:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 21:03
No swaps are charged
2025.08.06 21:03
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA Scalper Next Gen EurUsd Light
100 USD par mois
221%
0
0
USD
1.6K
USD
14
100%
1 504
71%
99%
1.53
0.74
USD
40%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.