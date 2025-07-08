SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Engulfing EA
Ir Wijanto M M

Engulfing EA

Ir Wijanto M M
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -20%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
773
Bénéfice trades:
299 (38.68%)
Perte trades:
474 (61.32%)
Meilleure transaction:
98.81 USD
Pire transaction:
-52.04 USD
Bénéfice brut:
1 145.58 USD (181 048 pips)
Perte brute:
-712.70 USD (143 080 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (304.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
304.92 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
58.51%
Charge de dépôt maximale:
438.85%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.10
Longs trades:
403 (52.13%)
Courts trades:
370 (47.87%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
3.83 USD
Perte moyenne:
-1.50 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-17.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.48 USD (5)
Croissance mensuelle:
1 304.48%
Prévision annuelle:
15 827.72%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.94 USD
Maximal:
139.69 USD (20.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.66% (65.49 USD)
Par fonds propres:
94.68% (24.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#NDX 130
EURJPY 130
USDJPY 125
GOLD 92
GBPJPY 66
EURUSD 59
GBPUSD 56
USDCHF 44
USDCAD 37
AUDUSD 20
NZDUSD 13
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#NDX 14
EURJPY -23
USDJPY -3
GOLD 478
GBPJPY -10
EURUSD -6
GBPUSD -5
USDCHF -3
USDCAD -6
AUDUSD -1
NZDUSD -1
EURGBP 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#NDX 11K
EURJPY -7.7K
USDJPY -1.9K
GOLD 48K
GBPJPY -3.9K
EURUSD -2.1K
GBPUSD -1.6K
USDCHF -1K
USDCAD -1.8K
AUDUSD -277
NZDUSD -188
EURGBP -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +98.81 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +304.92 USD
Perte consécutive maximale: -17.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-Europe.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobal-Cent5
0.28 × 843
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
5.47 × 2396
ATFXGM8-Live
9.60 × 5
Trading berdasarkan korelasi beberapa pergerakan mata uang. Tidak setiap hari mendapat sinyal untuk membuka posisi.
Aucun avis
2025.11.03 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 13:03
High current drawdown in 79% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.01 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 06:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 05:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 03:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 01:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 18:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 07:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 07:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 03:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 18:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois.

