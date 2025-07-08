SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RSi FLo Vs Price FLo on H1 MT4 542
Sameer Arora

RSi FLo Vs Price FLo on H1 MT4 542

Sameer Arora
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
OctaFX-Real5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
220
Bénéfice trades:
109 (49.54%)
Perte trades:
111 (50.45%)
Meilleure transaction:
91.56 USD
Pire transaction:
-36.37 USD
Bénéfice brut:
711.48 USD (72 996 pips)
Perte brute:
-497.75 USD (55 769 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (30.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91.56 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
84.76%
Charge de dépôt maximale:
92.94%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
1.73
Longs trades:
115 (52.27%)
Courts trades:
105 (47.73%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
6.53 USD
Perte moyenne:
-4.48 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-41.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.17 USD (6)
Croissance mensuelle:
6.26%
Prévision annuelle:
76.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.17 USD
Maximal:
123.47 USD (98.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.25% (4.80 USD)
Par fonds propres:
24.85% (133.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 41
XAUUSD 36
USDCHF 30
AUDUSD 30
USDMXN 24
NZDUSD 19
EURUSD 17
USDJPY 14
GBPUSD 8
XTIUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 11
XAUUSD 199
USDCHF 20
AUDUSD -8
USDMXN -39
NZDUSD -7
EURUSD 11
USDJPY 2
GBPUSD 16
XTIUSD 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 1.5K
XAUUSD 20K
USDCHF 1.6K
AUDUSD -842
USDMXN -7.3K
NZDUSD -724
EURUSD 1.1K
USDJPY 269
GBPUSD 1.6K
XTIUSD 92
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +91.56 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +30.51 USD
Perte consécutive maximale: -41.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 32
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 35
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 13
RoboForex-Pro-6
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 39
OctaFX-Real10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 28
ICMarketsSC-Live27
0.09 × 188
4xCube-Live
0.09 × 32
VantageInternational-Live 10
0.10 × 39
XMGlobal-Real 2
0.11 × 37
InfinoxCapital-Live03
0.13 × 24
Pepperstone-Edge08
0.17 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.21 × 76
ICMarketsSC-Live25
0.24 × 452
Exness-Real4
0.25 × 12
59 plus...
Hello World!


Account restarted during the last week of June, 2025

Aucun avis
2025.08.07 07:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
Share of trading days is too low
2025.07.29 12:13
Share of trading days is too low
2025.07.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 02:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 04:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 0.42% of days out of the 1183 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 04:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.25% of days out of the 1183 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 04:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.