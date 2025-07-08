- Croissance
Trades:
261
Bénéfice trades:
171 (65.51%)
Perte trades:
90 (34.48%)
Meilleure transaction:
15.04 USD
Pire transaction:
-10.81 USD
Bénéfice brut:
683.17 USD (40 712 pips)
Perte brute:
-356.56 USD (30 516 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (30.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.24 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
99.46%
Charge de dépôt maximale:
8.42%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
14.29
Longs trades:
7 (2.68%)
Courts trades:
254 (97.32%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
1.25 USD
Bénéfice moyen:
4.00 USD
Perte moyenne:
-3.96 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-17.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.91 USD (3)
Croissance mensuelle:
11.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.56 USD
Maximal:
22.85 USD (1.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.19% (22.22 USD)
Par fonds propres:
18.76% (188.38 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|62
|GBPUSD
|62
|AUDUSD
|39
|AUDCAD
|33
|USDCAD
|31
|NZDCAD
|23
|AUDNZD
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|91
|GBPUSD
|79
|AUDUSD
|52
|AUDCAD
|34
|USDCAD
|30
|NZDCAD
|36
|AUDNZD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.9K
|GBPUSD
|2.8K
|AUDUSD
|2.6K
|AUDCAD
|-60
|USDCAD
|-381
|NZDCAD
|3.9K
|AUDNZD
|-644
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Meilleure transaction: +15.04 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +30.24 USD
Perte consécutive maximale: -17.91 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.72 × 643
|
Exness-MT5Real7
|0.92 × 1441
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|6.50 × 169
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
RoboForex-Pro
|13.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 13
|15.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
Multi AI Consensus Max !
Positions gérées par l'EA alimenté par l'IA "Multi AI Consensus Max": https://www.mql5.com/en/market/product/143232. Abonnez-vous maintenant et suivez un signal de trading géré professionnellement et stable!
Veuillez noter que les gains ne sont pas garantis, le Forex est un marché à haut risque. Réfléchissez attentivement au pourcentage de votre capital que vous utilisez pour copier mon signal, en particulier les propriétaires de comptes plus importants - toutes les décisions sont entièrement sous votre direction et la responsabilité vous incombe !!! Avertissement - les profits passés ne garantissent pas les profits futurs. Le trading Forex est à haut risque et ne risquez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre !!!
Aucun avis
