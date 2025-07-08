SignauxSections
Michael Schuster

Multi AI Consensus Max

Michael Schuster
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
261
Bénéfice trades:
171 (65.51%)
Perte trades:
90 (34.48%)
Meilleure transaction:
15.04 USD
Pire transaction:
-10.81 USD
Bénéfice brut:
683.17 USD (40 712 pips)
Perte brute:
-356.56 USD (30 516 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (30.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.24 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
99.46%
Charge de dépôt maximale:
8.42%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
14.29
Longs trades:
7 (2.68%)
Courts trades:
254 (97.32%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
1.25 USD
Bénéfice moyen:
4.00 USD
Perte moyenne:
-3.96 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-17.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.91 USD (3)
Croissance mensuelle:
11.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.56 USD
Maximal:
22.85 USD (1.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.19% (22.22 USD)
Par fonds propres:
18.76% (188.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 62
GBPUSD 62
AUDUSD 39
AUDCAD 33
USDCAD 31
NZDCAD 23
AUDNZD 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 91
GBPUSD 79
AUDUSD 52
AUDCAD 34
USDCAD 30
NZDCAD 36
AUDNZD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.9K
GBPUSD 2.8K
AUDUSD 2.6K
AUDCAD -60
USDCAD -381
NZDCAD 3.9K
AUDNZD -644
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.04 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +30.24 USD
Perte consécutive maximale: -17.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real8
0.50 × 4
Exness-MT5Real3
0.72 × 643
Exness-MT5Real7
0.92 × 1441
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
6.50 × 169
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
RoboForex-Pro
13.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
15.25 × 12
VTMarkets-Live
15.67 × 3
Multi AI Consensus Max !

Positions gérées par l'EA alimenté par l'IA "Multi AI Consensus Max": https://www.mql5.com/en/market/product/143232. Abonnez-vous maintenant et suivez un signal de trading géré professionnellement et stable!

Exigences recommandées: Capital: À partir de 1000 USD. Effet de levier: 1:500.
Veuillez noter que les gains ne sont pas garantis, le Forex est un marché à haut risque. Réfléchissez attentivement au pourcentage de votre capital que vous utilisez pour copier mon signal, en particulier les propriétaires de comptes plus importants - toutes les décisions sont entièrement sous votre direction et la responsabilité vous incombe !!! Avertissement - les profits passés ne garantissent pas les profits futurs. Le trading Forex est à haut risque et ne risquez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre !!!
Aucun avis
2025.09.24 23:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.31 21:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 13:19
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 13:05
Share of trading days is too low
2025.07.08 13:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 01:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 01:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 01:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 01:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

