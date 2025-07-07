SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLD X
Hamas Izzet Qordhowi

GOLD X

Hamas Izzet Qordhowi
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 121%
FBS-Real-7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
899
Bénéfice trades:
708 (78.75%)
Perte trades:
191 (21.25%)
Meilleure transaction:
331.86 USD
Pire transaction:
-50.76 USD
Bénéfice brut:
2 329.76 USD (94 803 pips)
Perte brute:
-1 199.59 USD (89 535 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (25.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
337.92 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
43.54%
Charge de dépôt maximale:
141.59%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
109
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
9.83
Longs trades:
432 (48.05%)
Courts trades:
467 (51.95%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
1.26 USD
Bénéfice moyen:
3.29 USD
Perte moyenne:
-6.28 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-29.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-114.96 USD (3)
Croissance mensuelle:
31.36%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
114.96 USD (5.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.53% (114.96 USD)
Par fonds propres:
70.36% (704.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 898
archived 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 798
archived 332
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.3K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +331.86 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +25.83 USD
Perte consécutive maximale: -29.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 7
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
Exness-Real2
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
133 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.09 04:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 02:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 01:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 12:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 07:12
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 14:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 06:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 02:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 01:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.08 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 00:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.08 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 22:39
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GOLD X
40 USD par mois
121%
0
0
USD
1.7K
USD
13
99%
899
78%
44%
1.94
1.26
USD
70%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.