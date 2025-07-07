SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Maestro FT
Budy -

Maestro FT

Budy -
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 177%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
283
Bénéfice trades:
134 (47.34%)
Perte trades:
149 (52.65%)
Meilleure transaction:
194.82 AUD
Pire transaction:
-107.83 AUD
Bénéfice brut:
5 067.10 AUD (184 834 pips)
Perte brute:
-3 299.97 AUD (252 754 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (290.01 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
416.38 AUD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
84.86%
Charge de dépôt maximale:
41.99%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
3.78
Longs trades:
212 (74.91%)
Courts trades:
71 (25.09%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
6.24 AUD
Bénéfice moyen:
37.81 AUD
Perte moyenne:
-22.15 AUD
Pertes consécutives maximales:
9 (-98.97 AUD)
Perte consécutive maximale:
-237.71 AUD (8)
Croissance mensuelle:
167.38%
Algo trading:
39%
Prélèvement par solde:
Absolu:
280.56 AUD
Maximal:
467.88 AUD (39.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.41% (467.95 AUD)
Par fonds propres:
14.08% (182.46 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 99
GER40 44
NAS100 35
US30 33
USDJPY 28
GBPUSD 10
CHFJPY 10
USDCAD 4
EURAUD 4
GBPAUD 4
USDCHF 3
UK100 3
AUDCAD 2
GBPJPY 1
BTCUSD 1
AUDUSD 1
GBPCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 771
GER40 166
NAS100 114
US30 24
USDJPY 20
GBPUSD 146
CHFJPY -38
USDCAD 87
EURAUD 52
GBPAUD 54
USDCHF 14
UK100 -24
AUDCAD -4
GBPJPY -21
BTCUSD -44
AUDUSD -5
GBPCAD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
GER40 1.7K
NAS100 7.4K
US30 994
USDJPY -300
GBPUSD 1.3K
CHFJPY -1.3K
USDCAD 1.4K
EURAUD 1.1K
GBPAUD 1.9K
USDCHF 16
UK100 -312
AUDCAD -36
GBPJPY -587
BTCUSD -122K
AUDUSD -63
GBPCAD 418
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +194.82 AUD
Pire transaction: -108 AUD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +290.01 AUD
Perte consécutive maximale: -98.97 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.02 × 82
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
ForexTimeFXTM-Live01
0.45 × 117
FPMarkets-Live
0.50 × 14
Darwinex-Live
0.54 × 57
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
ICTrading-MT5-4
0.67 × 3
Eightcap-Live
0.71 × 79
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 709
FPMarketsLLC-Live
1.25 × 293
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
44 plus...
Aucun avis
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 23:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 04:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 19:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 19:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 19:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 21:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
