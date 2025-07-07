Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 Exness-MT5Real28 0.00 × 2 ThreeTrader-Live 0.00 × 23 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.02 × 82 ICMarketsEU-MT5-5 0.09 × 116 OxSecurities-Live 0.17 × 344 TradeMaxGlobal-Live 0.19 × 190 VantageInternational-Live 8 0.28 × 185 ICMarketsSC-MT5-4 0.42 × 249 ForexTimeFXTM-Live01 0.45 × 117 FPMarkets-Live 0.50 × 14 Darwinex-Live 0.54 × 57 VantageInternational-Live 3 0.56 × 18 ICTrading-MT5-4 0.67 × 3 Eightcap-Live 0.71 × 79 ICMarketsEU-MT5-2 0.74 × 27 Forex.com-Live 536 0.95 × 19 ICMarketsSC-MT5 1.24 × 709 FPMarketsLLC-Live 1.25 × 293 Exness-MT5Real26 1.36 × 59 Exness-MT5Real7 1.42 × 389 44 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou