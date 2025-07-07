SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AUTOEA CANDLE
Ming Ming Li

AUTOEA CANDLE

Ming Ming Li
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
VTMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
114
Bénéfice trades:
59 (51.75%)
Perte trades:
55 (48.25%)
Meilleure transaction:
32.28 USD
Pire transaction:
-12.70 USD
Bénéfice brut:
361.85 USD (14 356 pips)
Perte brute:
-306.78 USD (12 215 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (30.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
65.71 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
9.57%
Charge de dépôt maximale:
9.68%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.71
Longs trades:
65 (57.02%)
Courts trades:
49 (42.98%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
6.13 USD
Perte moyenne:
-5.58 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-31.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-31.62 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.32%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.61 USD
Maximal:
77.17 USD (12.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.57% (77.17 USD)
Par fonds propres:
3.99% (20.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD-ECN 56
XAUUSD-ECN 32
EURJPY-ECN 14
USDCAD-ECN 5
EURCAD-ECN 4
USOUSD-ECN 2
USDJPY-ECN 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD-ECN 28
XAUUSD-ECN 5
EURJPY-ECN 43
USDCAD-ECN -5
EURCAD-ECN -10
USOUSD-ECN -6
USDJPY-ECN 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD-ECN 982
XAUUSD-ECN 644
EURJPY-ECN 1.5K
USDCAD-ECN -167
EURCAD-ECN -233
USOUSD-ECN -554
USDJPY-ECN 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.28 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +30.70 USD
Perte consécutive maximale: -31.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.15 03:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 11:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 10:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 20:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 08:15
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AUTOEA CANDLE
1000 USD par mois
11%
0
0
USD
555
USD
12
0%
114
51%
10%
1.17
0.48
USD
13%
1:500
