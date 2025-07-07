SignauxSections
Hansen Benedictus Kurli

Master Fibo Indo

Hansen Benedictus Kurli
0 avis
Fiabilité
191 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2022 1 407%
Monex-Server2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 332
Bénéfice trades:
1 576 (67.58%)
Perte trades:
756 (32.42%)
Meilleure transaction:
5 810.00 USD
Pire transaction:
-5 536.75 USD
Bénéfice brut:
228 742.49 USD (989 708 pips)
Perte brute:
-184 625.96 USD (863 528 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (1 292.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 025.00 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
78.76%
Charge de dépôt maximale:
45.72%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.70
Longs trades:
1 049 (44.98%)
Courts trades:
1 283 (55.02%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
18.92 USD
Bénéfice moyen:
145.14 USD
Perte moyenne:
-244.21 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-1 747.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-15 612.10 USD (10)
Croissance mensuelle:
13.26%
Prévision annuelle:
160.86%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.60 USD
Maximal:
25 914.50 USD (41.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.41% (25 914.50 USD)
Par fonds propres:
58.14% (8 796.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 1844
HK.p 263
NK.p 189
DJ.p 31
NQ.p 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 12K
HK.p 14K
NK.p 9.3K
DJ.p 8.9K
NQ.p 674
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 102K
HK.p 4.5K
NK.p 2.3K
DJ.p 2K
NQ.p 14K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 810.00 USD
Pire transaction: -5 537 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +1 292.90 USD
Perte consécutive maximale: -1 747.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.19 05:10
No swaps are charged
2025.09.19 05:10
No swaps are charged
2025.09.19 04:10
No swaps are charged
2025.09.19 04:10
No swaps are charged
2025.09.18 12:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 02:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 06:01
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
