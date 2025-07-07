- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
259
Bénéfice trades:
195 (75.28%)
Perte trades:
64 (24.71%)
Meilleure transaction:
12.90 USD
Pire transaction:
-31.59 USD
Bénéfice brut:
703.64 USD (38 686 pips)
Perte brute:
-583.04 USD (28 448 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (21.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.72 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
6.79%
Charge de dépôt maximale:
3.96%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
28 minutes
Facteur de récupération:
1.87
Longs trades:
154 (59.46%)
Courts trades:
105 (40.54%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.47 USD
Bénéfice moyen:
3.61 USD
Perte moyenne:
-9.11 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-26.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-61.74 USD (2)
Croissance mensuelle:
12.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.33 USD
Maximal:
64.56 USD (17.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.17% (24.33 USD)
Par fonds propres:
4.91% (8.73 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|252
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|125
|EURUSD
|-5
|USDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|-451
|USDJPY
|32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +12.90 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +21.25 USD
Perte consécutive maximale: -26.03 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.40 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.55 × 978
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 1523
|
ICMarkets-Live07
|0.72 × 400
|
ICMarketsSC-Live23
|0.82 × 33
|
ICMarkets-Live15
|0.86 × 7
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 826
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.24 × 21
|
RoboForex-Prime
|1.28 × 29
|
ICMarkets-Live22
|1.29 × 63
62 plus...
日内短线交易
长时间的等待，像狙击手一样出击
每一单都严格带有止损入场
每一次交易的最大风险5%
最多持有一个订单
最少存款$200，复利模式
投资有风险，请定期提取利润
为保证收益一致，请使用低点差，低交易成本账户
也可与我使用同一个Tickmill的 RAW交易账户
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
44%
0
0
USD
USD
621
USD
USD
13
100%
259
75%
7%
1.20
0.47
USD
USD
12%
1:500