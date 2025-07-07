Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live09 0.00 × 3 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 2 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 ICMarkets-Live03 0.40 × 10 ICMarketsSC-Live09 0.40 × 95 ICMarkets-Live18 0.50 × 60 ICMarkets-Live05 0.50 × 2 Tickmill-Live 0.55 × 978 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 Tickmill-Live02 0.67 × 1523 ICMarkets-Live07 0.72 × 400 ICMarketsSC-Live23 0.82 × 33 ICMarkets-Live15 0.86 × 7 LQD1-Live01 0.90 × 98 ICMarketsSC-Live04 1.05 × 82 Pepperstone-Edge12 1.08 × 66 ICMarkets-Live12 1.17 × 826 Tickcopy-Real 1.20 × 5 ICMarketsSC-Live03 1.24 × 21 RoboForex-Prime 1.28 × 29 ICMarkets-Live22 1.29 × 63 62 plus...