Khwan Junaidi

Billiooonnnnv2

Khwan Junaidi
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 72%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
640
Bénéfice trades:
461 (72.03%)
Perte trades:
179 (27.97%)
Meilleure transaction:
170.48 USD
Pire transaction:
-48.84 USD
Bénéfice brut:
1 824.93 USD (60 845 pips)
Perte brute:
-1 092.32 USD (75 808 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (47.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
608.97 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
94.76%
Charge de dépôt maximale:
10.33%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.10
Longs trades:
337 (52.66%)
Courts trades:
303 (47.34%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
1.14 USD
Bénéfice moyen:
3.96 USD
Perte moyenne:
-6.10 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-315.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-315.08 USD (9)
Croissance mensuelle:
-4.79%
Prévision annuelle:
-58.10%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
349.09 USD (17.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.31% (349.09 USD)
Par fonds propres:
31.20% (508.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 523
AUDCAD 113
archived 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 46
AUDCAD 82
archived 605
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -12K
AUDCAD -3.1K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +170.48 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +47.30 USD
Perte consécutive maximale: -315.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
280 plus...
Aucun avis
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.35% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 03:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 20:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 02:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 16:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 06:57
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 11:24
Share of trading days is too low
2025.07.11 00:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 13:04
Share of days for 80% of trades is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.