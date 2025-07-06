SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Naga2
Emmanuel Lawal

Naga2

Emmanuel Lawal
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -0%
NAGACapital-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
597
Bénéfice trades:
562 (94.13%)
Perte trades:
35 (5.86%)
Meilleure transaction:
54.56 USD
Pire transaction:
-152.36 USD
Bénéfice brut:
1 107.82 USD (321 799 pips)
Perte brute:
-977.54 USD (76 871 pips)
Gains consécutifs maximales:
120 (238.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
238.61 USD (120)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
98.28%
Charge de dépôt maximale:
28.44%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.21
Longs trades:
553 (92.63%)
Courts trades:
44 (7.37%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
1.97 USD
Perte moyenne:
-27.93 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-609.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-609.87 USD (11)
Croissance mensuelle:
3.09%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
99.25 USD
Maximal:
609.87 USD (46.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.41% (612.80 USD)
Par fonds propres:
52.96% (506.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.SM 232
GERMAN30.SM 139
NAS100.SM 132
CADJPY.SM 23
XAGUSD.SM 10
EURUSD.SM 6
BTCUSD.SM 6
USDCAD.SM 5
EURJPY.SM 5
EURNZD.SM 4
USOUSD.SM 4
USDZAR.SM 4
NGAS.SM 3
USDJPY.SM 3
UKOUSD.SM 3
GBPUSD.SM 3
DOGEUSD.SM 2
SPX500.SM 2
EURAUD.SM 1
XPDUSD.SM 1
AUDCHF.SM 1
MAIN.N 1
GBPJPY.SM 1
GBPCHF.SM 1
CADCHF.SM 1
NZDCAD.SM 1
O.N 1
USDCHF.SM 1
CHFJPY.SM 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.SM -94
GERMAN30.SM 222
NAS100.SM 173
CADJPY.SM 7
XAGUSD.SM 17
EURUSD.SM 20
BTCUSD.SM 12
USDCAD.SM 3
EURJPY.SM 4
EURNZD.SM -5
USOUSD.SM -51
USDZAR.SM 11
NGAS.SM -127
USDJPY.SM -49
UKOUSD.SM 9
GBPUSD.SM 8
DOGEUSD.SM -4
SPX500.SM 1
EURAUD.SM 1
XPDUSD.SM -5
AUDCHF.SM 0
MAIN.N -1
GBPJPY.SM 0
GBPCHF.SM 0
CADCHF.SM 0
NZDCAD.SM 0
O.N -24
USDCHF.SM 1
CHFJPY.SM 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.SM -645
GERMAN30.SM 24K
NAS100.SM 21K
CADJPY.SM 1.3K
XAGUSD.SM 328
EURUSD.SM 398
BTCUSD.SM 189K
USDCAD.SM 251
EURJPY.SM 320
EURNZD.SM -888
USOUSD.SM -2K
USDZAR.SM 19K
NGAS.SM -26
USDJPY.SM -6K
UKOUSD.SM 305
GBPUSD.SM 674
DOGEUSD.SM -2.2K
SPX500.SM 67
EURAUD.SM 124
XPDUSD.SM -505
AUDCHF.SM 4
MAIN.N 175
GBPJPY.SM 69
GBPCHF.SM 22
CADCHF.SM 3
NZDCAD.SM 64
O.N -115
USDCHF.SM 37
CHFJPY.SM 16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.56 USD
Pire transaction: -152 USD
Gains consécutifs maximales: 120
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +238.61 USD
Perte consécutive maximale: -609.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NAGACapital-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Steady profit
Aucun avis
2025.09.29 07:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 00:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 13:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Naga2
30 USD par mois
-0%
0
0
USD
865
USD
13
0%
597
94%
98%
1.13
0.22
USD
53%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.