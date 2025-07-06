SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RSI 150SD 008 USD 996
Wai Hong Lee

RSI 150SD 008 USD 996

Wai Hong Lee
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
VantageInternational-Live 11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
309
Bénéfice trades:
236 (76.37%)
Perte trades:
73 (23.62%)
Meilleure transaction:
81.85 USD
Pire transaction:
-125.03 USD
Bénéfice brut:
2 712.19 USD (40 064 pips)
Perte brute:
-1 414.19 USD (21 677 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (392.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
392.07 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
98.57%
Charge de dépôt maximale:
1.28%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.74
Longs trades:
148 (47.90%)
Courts trades:
161 (52.10%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
4.20 USD
Bénéfice moyen:
11.49 USD
Perte moyenne:
-19.37 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-213.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-213.16 USD (7)
Croissance mensuelle:
2.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
226.23 USD (3.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.11% (187.55 USD)
Par fonds propres:
3.54% (185.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY+ 18
CADCHF+ 18
EURCHF+ 18
AUDCHF+ 17
USDSGD+ 17
GBPCAD+ 14
EURCAD+ 14
EURSGD+ 13
USDCHF+ 12
EURUSD+ 11
GBPCHF+ 11
GBPUSD+ 11
USDCAD+ 10
NZDCAD+ 10
EURNZD+ 9
NZDSGD+ 9
AUDNZD+ 9
AUDSGD+ 8
GBPNZD+ 7
EURAUD+ 7
AUDCAD+ 7
NZDUSD+ 7
GBPJPY+ 6
EURJPY+ 6
EURGBP+ 6
NZDJPY+ 6
CHFJPY+ 6
GBPAUD+ 6
NZDCHF+ 5
USDJPY+ 5
AUDUSD+ 4
AUDJPY+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY+ 91
CADCHF+ 95
EURCHF+ 16
AUDCHF+ -129
USDSGD+ 128
GBPCAD+ 78
EURCAD+ -95
EURSGD+ 73
USDCHF+ 124
EURUSD+ 112
GBPCHF+ 100
GBPUSD+ 104
USDCAD+ 73
NZDCAD+ 85
EURNZD+ 24
NZDSGD+ 48
AUDNZD+ 44
AUDSGD+ -56
GBPNZD+ 44
EURAUD+ 50
AUDCAD+ 56
NZDUSD+ 57
GBPJPY+ -10
EURJPY+ 41
EURGBP+ 44
NZDJPY+ -22
CHFJPY+ 37
GBPAUD+ -19
NZDCHF+ 16
USDJPY+ 32
AUDUSD+ 46
AUDJPY+ 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY+ 1.2K
CADCHF+ 1.4K
EURCHF+ 818
AUDCHF+ -585
USDSGD+ 1.8K
GBPCAD+ -291
EURCAD+ -1.3K
EURSGD+ 1.2K
USDCHF+ 1.3K
EURUSD+ 1.2K
GBPCHF+ 1.1K
GBPUSD+ 684
USDCAD+ 847
NZDCAD+ 1K
EURNZD+ 317
NZDSGD+ 688
AUDNZD+ 1K
AUDSGD+ -820
GBPNZD+ 1K
EURAUD+ 983
AUDCAD+ 871
NZDUSD+ 526
GBPJPY+ -90
EURJPY+ 901
EURGBP+ 521
NZDJPY+ -245
CHFJPY+ 951
GBPAUD+ -558
NZDCHF+ 284
USDJPY+ 742
AUDUSD+ 601
AUDJPY+ 315
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.85 USD
Pire transaction: -125 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +392.07 USD
Perte consécutive maximale: -213.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.19 17:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 14:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 11:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 00:57
Share of trading days is too low
2025.07.07 00:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 23:56
Share of trading days is too low
2025.07.06 23:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 07:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 07:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 07:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 07:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 07:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RSI 150SD 008 USD 996
30 USD par mois
11%
0
0
USD
25K
USD
12
100%
309
76%
99%
1.91
4.20
USD
4%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.