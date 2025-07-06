SignauxSections
Zhanjiang Liang Quant 1
Fu Liang

Zhanjiang Liang Quant 1

Fu Liang
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 38 USD par mois
croissance depuis 2025 142%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
830
Bénéfice trades:
545 (65.66%)
Perte trades:
285 (34.34%)
Meilleure transaction:
156.34 USD
Pire transaction:
-77.46 USD
Bénéfice brut:
5 969.88 USD (420 792 pips)
Perte brute:
-3 808.84 USD (285 198 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (80.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
217.27 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.27%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
6.84
Longs trades:
498 (60.00%)
Courts trades:
332 (40.00%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
2.60 USD
Bénéfice moyen:
10.95 USD
Perte moyenne:
-13.36 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-311.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-311.73 USD (8)
Croissance mensuelle:
3.31%
Prévision annuelle:
40.17%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.44 USD
Maximal:
316.12 USD (24.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.10% (311.73 USD)
Par fonds propres:
13.33% (431.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 304
EURUSD 148
AUDCAD 63
AUDCHF 49
CHFJPY 47
EURGBP 46
NZDCAD 41
USDCAD 38
AUDUSD 29
GBPNZD 27
CADCHF 21
AUDNZD 17
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 984
EURUSD 350
AUDCAD 80
AUDCHF 109
CHFJPY 303
EURGBP -322
NZDCAD 157
USDCAD 172
AUDUSD 99
GBPNZD 46
CADCHF 123
AUDNZD 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 73K
EURUSD 9.3K
AUDCAD -1.2K
AUDCHF 6.3K
CHFJPY 34K
EURGBP -16K
NZDCAD 6.3K
USDCAD 8.5K
AUDUSD 2.6K
GBPNZD 2.7K
CADCHF 4.1K
AUDNZD 6.2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +156.34 USD
Pire transaction: -77 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +80.75 USD
Perte consécutive maximale: -311.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXPIG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
Exness-MT5Real10
0.67 × 6
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
VantageInternational-Live 4
1.44 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
1.48 × 9621
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
1.90 × 10
Forex.com-Live 536
1.93 × 162
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Opogroup-Server1
2.00 × 35
GOMarketsMU-Live
2.07 × 188
10 + 智能 EA 协同组合：5 年半稳定打底，错位抗风险更高效
精选 10 余个优质 EA 品种构建协同交易组合，每一个 EA 均经过市场长期验证 ——连续 5 年半以上稳定运行，业绩表现持续跑赢市场，历经牛熊周期考验，为组合策略奠定坚实的稳定性基础。

更核心的设计在于：组合搭建时，深度考量各 EA 的回调规律，通过精准测算避免不同 EA 的 “低谷期” 重叠。这一科学配置让资金实现 “共享复用、一本多利”：无需拆分资金单独适配单个 EA，即可同步享受多个优质策略的收益，大幅提升资金利用效率，同时降低单一策略回调带来的风险波动。

下面是其中一个品种的测试报告：（其他都相近）
策略测试报告
ICMarketsSC-MT5-4 (Build 4885)
设置
专家: LFEA01-V1.111
交易品种: CHFJPY
期间: H1 (2020.01.01 - 2026.01.01)
输入: TradeDirection=1
MovingAveragePeriod=50
EntryDistance=0.0

GridMultiplier=1.618
StopLossAmount=350.0
InitialLotSize=0.01
MagicNumber=5681
公司: Raw Trading Ltd
货币: USD
初始入金: 1 000.00
杠杆: 1:500
结果
质量历史: 100%
柱: 33321 报价: 135013280 交易品种: 1
总净盈利: 2 149.43 绝对结余亏损: 0.11 绝对净值亏损: 17.60
毛利: 3 596.16 最大结余亏损: 94.69 (5.62%) 最大净值亏损: 337.18 (13.57%)
毛损: -1 446.73 相对结余亏损: 5.62% (94.69) 相对净值亏损: 19.88% (315.52)
盈利因子: 2.49 预期收益: 5.76 预付款维持率: 3717.69%
采收率: 6.37 夏普比率: 1.50 分值: 0.59 (44.48%)
AHPR: 1.0031 (0.31%) LR 相关性: 1.00 OnTester结果: 0
GHPR: 1.0031 (0.31%) LR 标准误差: 28.27
交易总计: 373 卖出交易 (赢得 %): 0 (0.00%) 买入交易 (赢得 %): 373 (63.81%)
总成交: 746 盈利交易 (% 全部): 238 (63.81%) 亏损交易 (% 全部): 135 (36.19%)
最大 获利交易: 92.60 最大 亏损交易: -38.85
平均 获利交易: 15.11 平均 亏损交易: -10.55
最大值 连胜 ($): 8 (107.64) 最大值 连败 ($): 3 (-94.65)
极大值 连续获利 (count): 126.62 (6) 极大值 连续亏损 (count): -94.65 (3)
平均 连胜: 3 平均 连败: 2



Aucun avis
2025.07.21 07:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
