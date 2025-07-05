- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 595
Bénéfice trades:
1 241 (77.80%)
Perte trades:
354 (22.19%)
Meilleure transaction:
1 811.51 GBP
Pire transaction:
-1 032.90 GBP
Bénéfice brut:
44 476.97 GBP (377 162 pips)
Perte brute:
-43 189.07 GBP (111 029 pips)
Gains consécutifs maximales:
120 (4 464.10 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
4 464.10 GBP (120)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
79.25%
Charge de dépôt maximale:
102.18%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
226
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
297 (18.62%)
Courts trades:
1 298 (81.38%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.81 GBP
Bénéfice moyen:
35.84 GBP
Perte moyenne:
-122.00 GBP
Pertes consécutives maximales:
57 (-6 936.67 GBP)
Perte consécutive maximale:
-7 453.95 GBP (29)
Croissance mensuelle:
2.00%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 149.55 GBP
Maximal:
9 891.01 GBP (6.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.91% (9 894.64 GBP)
Par fonds propres:
4.36% (6 141.54 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1417
|US100.cash
|99
|GBPCAD
|37
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|5
|CADJPY
|5
|GBPNZD
|4
|USDCAD
|4
|USDCHF
|3
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|BTCUSD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|GBPCHF
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1.5K
|US100.cash
|1.6K
|GBPCAD
|418
|NZDJPY
|221
|GBPAUD
|124
|CADJPY
|-1.5K
|GBPNZD
|150
|USDCAD
|-456
|USDCHF
|-104
|EURAUD
|-1.2K
|AUDCAD
|117
|GBPUSD
|60
|BTCUSD
|-35
|EURCAD
|566
|NZDCAD
|422
|NZDUSD
|56
|AUDCHF
|-377
|AUDJPY
|47
|GBPCHF
|61
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|24K
|US100.cash
|121K
|GBPCAD
|1.7K
|NZDJPY
|93
|GBPAUD
|210
|CADJPY
|-1.7K
|GBPNZD
|290
|USDCAD
|-285
|USDCHF
|-81
|EURAUD
|-493
|AUDCAD
|63
|GBPUSD
|129
|BTCUSD
|3.8K
|EURCAD
|267
|NZDCAD
|135
|NZDUSD
|61
|AUDCHF
|-316
|AUDJPY
|76
|GBPCHF
|53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 811.51 GBP
Pire transaction: -1 033 GBP
Gains consécutifs maximales: 120
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +4 464.10 GBP
Perte consécutive maximale: -6 936.67 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Martingale EA that primarily focuses on EUR/USD.
