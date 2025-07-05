SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SB Algo Trading
Sheldon Butler

SB Algo Trading

Sheldon Butler
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
FTMO-Server5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 595
Bénéfice trades:
1 241 (77.80%)
Perte trades:
354 (22.19%)
Meilleure transaction:
1 811.51 GBP
Pire transaction:
-1 032.90 GBP
Bénéfice brut:
44 476.97 GBP (377 162 pips)
Perte brute:
-43 189.07 GBP (111 029 pips)
Gains consécutifs maximales:
120 (4 464.10 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
4 464.10 GBP (120)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
79.25%
Charge de dépôt maximale:
102.18%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
226
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
297 (18.62%)
Courts trades:
1 298 (81.38%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.81 GBP
Bénéfice moyen:
35.84 GBP
Perte moyenne:
-122.00 GBP
Pertes consécutives maximales:
57 (-6 936.67 GBP)
Perte consécutive maximale:
-7 453.95 GBP (29)
Croissance mensuelle:
2.00%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 149.55 GBP
Maximal:
9 891.01 GBP (6.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.91% (9 894.64 GBP)
Par fonds propres:
4.36% (6 141.54 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1417
US100.cash 99
GBPCAD 37
NZDJPY 6
GBPAUD 5
CADJPY 5
GBPNZD 4
USDCAD 4
USDCHF 3
EURAUD 3
AUDCAD 2
GBPUSD 1
BTCUSD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
NZDUSD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
GBPCHF 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.5K
US100.cash 1.6K
GBPCAD 418
NZDJPY 221
GBPAUD 124
CADJPY -1.5K
GBPNZD 150
USDCAD -456
USDCHF -104
EURAUD -1.2K
AUDCAD 117
GBPUSD 60
BTCUSD -35
EURCAD 566
NZDCAD 422
NZDUSD 56
AUDCHF -377
AUDJPY 47
GBPCHF 61
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 24K
US100.cash 121K
GBPCAD 1.7K
NZDJPY 93
GBPAUD 210
CADJPY -1.7K
GBPNZD 290
USDCAD -285
USDCHF -81
EURAUD -493
AUDCAD 63
GBPUSD 129
BTCUSD 3.8K
EURCAD 267
NZDCAD 135
NZDUSD 61
AUDCHF -316
AUDJPY 76
GBPCHF 53
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 811.51 GBP
Pire transaction: -1 033 GBP
Gains consécutifs maximales: 120
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +4 464.10 GBP
Perte consécutive maximale: -6 936.67 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Martingale EA that primarily focuses on EUR/USD.
Aucun avis
2025.09.24 09:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 10:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 18:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 16:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
