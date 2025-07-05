- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|400
|GBPUSD
|176
|archived
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-21K
|GBPUSD
|2.7K
|archived
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-150K
|GBPUSD
|-1.7K
|archived
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 9
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
Broker Optimization: Customizes settings per broker type (ECN, market maker) to maximize performance and mitigate execution risks.
This is most urgent, as we are trading both the (GBP/USD) & (XAU/USD) you do require at least £5K / $5K and you must make the settings half of what ours are as we started off with $13K. However you should make your money back in 2 months and then you can withdraw or then use the settings we are using, the choice is yours.
