FX-Infinity (GBP/USD) & (XAU/USD) Overview:





Deep Learning Pattern Recognition: Uses an RNN trained on historical (GBP/USD) & (XAU/USD) data to detect complex price patterns that precede major moves.





Broker-Adaptive Trading Logic: Employs a dual stop-loss system that adjusts to real-time volatility and market conditions. It also adapts to broker-specific factors like spread, execution speed, and slippage.





Intelligent Exit Strategy: Utilizes a dynamic, multi-factor exit system instead of static stop losses, optimizing exits based on current market data.





Multi-Factor Analysis: Incorporates volume, volatility, and intermarket correlations (e.g, USD strength) alongside price action for more informed decisions.





Adaptive Position Sizing: Adjusts trade sizes based on volatility, account equity, and broker execution characteristics for consistent risk control.





Market Regime Detection: Identifies current market conditions (e.g, trending, ranging, volatile) on the M1 timeframe and adapts strategy accordingly.



