Stephen Smith

Forex Infinity GBPUSD XAUUSD

Stephen Smith
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -35%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
581
Bénéfice trades:
414 (71.25%)
Perte trades:
167 (28.74%)
Meilleure transaction:
4 265.36 USD
Pire transaction:
-2 685.50 USD
Bénéfice brut:
22 805.95 USD (148 262 pips)
Perte brute:
-27 377.92 USD (299 885 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (129.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 334.96 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
92.99%
Charge de dépôt maximale:
32.73%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.19
Longs trades:
272 (46.82%)
Courts trades:
309 (53.18%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-7.87 USD
Bénéfice moyen:
55.09 USD
Perte moyenne:
-163.94 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-21 168.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-21 168.75 USD (19)
Croissance mensuelle:
-70.41%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 571.97 USD
Maximal:
23 849.93 USD (73.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.89% (23 849.93 USD)
Par fonds propres:
73.64% (23 763.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 400
GBPUSD 176
archived 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -21K
GBPUSD 2.7K
archived 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -150K
GBPUSD -1.7K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 265.36 USD
Pire transaction: -2 686 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +129.95 USD
Perte consécutive maximale: -21 168.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TurnkeyFX-Demo
0.00 × 9
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-4
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
213 plus...
FX-Infinity (GBP/USD) & (XAU/USD) Overview:

Deep Learning Pattern Recognition: Uses an RNN trained on historical (GBP/USD) & (XAU/USD) data to detect complex price patterns that precede major moves.

Broker-Adaptive Trading Logic: Employs a dual stop-loss system that adjusts to real-time volatility and market conditions. It also adapts to broker-specific factors like spread, execution speed, and slippage.

Intelligent Exit Strategy: Utilizes a dynamic, multi-factor exit system instead of static stop losses, optimizing exits based on current market data.

Multi-Factor Analysis: Incorporates volume, volatility, and intermarket correlations (e.g, USD strength) alongside price action for more informed decisions.

Adaptive Position Sizing: Adjusts trade sizes based on volatility, account equity, and broker execution characteristics for consistent risk control.

Market Regime Detection: Identifies current market conditions (e.g, trending, ranging, volatile) on the M1 timeframe and adapts strategy accordingly.

Broker Optimization: Customizes settings per broker type (ECN, market maker) to maximize performance and mitigate execution risks.

This is most urgent, as we are trading both the (GBP/USD) & (XAU/USD) you do require at least £5K / $5K and you must make the settings half of what ours are as we started off with $13K. However you should make your money back in 2 months and then you can withdraw or then use the settings we are using, the choice is yours.

Aucun avis
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.13% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 23:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 23:02
Share of trading days is too low
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 12:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 09:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
